El PSOE cántabro defenderá en el Parlamento que los productos pesqueros importados cumplan los requisitos de la UE

Archivo - El secretario de Política Autonómica y portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias - PSOE - Archivo

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al Parlamento de Cantabria una proposición no de ley (PNL) en defensa del sector pesquero en la que pedirá que los productos que se importen al mercado europeo cumplan los mismos requisitos y estándares que se exigen a los profesionales la UE.

Para los socialistas cántabros, el acuerdo de Mercosur "puede generar oportunidades" y es "bueno" para el país y para la comunidad, pero a su vez ven necesario proteger a sectores como el pesquero, "uno de los más sensibles que tenemos en Cantabria".

"No podemos permitir que nuestros pescadores tengan que competir con productos que llegan de fuera sin cumplir los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales", ha defendido el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, en una rueda de prensa que ha dado este jueves para informar de las iniciativas que su grupo llevará al Pleno del próximo lunes 16, entre las que también se encuentra una interpelación sobre la situación de la enfermería especialista en Atención Primaria y preguntas acerca del derribo de la Residencia Cantabria y del colegio Concepción Arenal de Potes.

Respecto a la PNL en defensa del sector pesquero, pedirá concretamente garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en los productos importados, así como mecanismos de protección "claros y ágiles" para el colectivo, sobre todo ante distorsiones en el mercado o caídas anómalas en los precios. En tercer lugar, reclamará que el sector participe en el seguimiento del acuerdo con Mercosur para detectar a tiempo "cualquier impacto negativo" que se pueda dar en la flota.

"Es nuestra responsabilidad defender a quienes cada día salen a la mar y mantienen vivo uno de los oficios más antiguos y valiosos de nuestra tierra", ha defendido Iglesias, que ha expuesto que la flota de Cantabria es "ejemplo de sostenibilidad", trabaja con "normas estrictas y un enorme esfuerzo por garantizar la conservación de los recursos".

Otra de las iniciativas del Grupo Socialista en el próximo Pleno será una interpelación al consejero de Salud, César Pascual (PP), sobre la integración de la figura de enfermeros especialistas en Atención Primaria.

Y es que Iglesias ha denunciado que "no se están creando las plazas necesarias" para incorporar a estos profesionales en los centros de salud, y solo se ha dado continuidad a las cinco plazas que impulsó el anterior Gobierno en el que el PSOE gestionaba la Consejería de Sanidad.

Además, ha alertado de que hay fondos europeos en juego que se podrían perder, ya que se asignaron para que las comunidades autónomas empezaran a implantar esta figura en sus sistemas, un proceso en el que "Cantabria está claramente retrasada" respecto a otras autonomías.

Así, el PSOE preguntará al consejero cuándo se va a integrar a estos especialistas y "a qué se debe el retraso". "Nos preguntamos si es un despiste o es un total desinterés, que es lo que nos tememos", ha dicho el portavoz.

También en materia sanitaria, el Grupo Socialista cuestionará al Gobierno por la fecha de traslado del personal del Servicio Cántabro de Salud que trabaja en las inmediaciones de la Residencia Cantabria, y pedirá "certidumbre" y planificación antes de iniciar el derribo del edificio -han comenzado los trabajos en él pero aún no la demolición propiamente dicha-.

El PSOE lamenta que el Ejecutivo "no ha informado adecuadamente" a los empleados afectados, que "necesitan certeza".

Finalmente, el grupo preguntará al Gobierno si va a dar respuesta a las reivindicaciones de la comunidad educativa del CEIP Concepción Arenal de Potes, que llevan tiempo pidiendo mejoras, como acabar con las "deficientes" condiciones de los baños o instalar un ascensor para garantizar la accesibilidad. Actuaciones que son "básicas" y que no requieren de una financiación "desorbitante", ha defendido Iglesias.