El PSOE censura los "ataques" del PP al fiscal superior de Cantabria

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria censura la "deslealtad institucional" del PP con, a su juicio, "ataques" al fiscal superior de la comunidad autónoma, Jesús Arteaga, por considerar "absolutamente injusto" el fallo del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le inhabilita dos años para el cargo por un delito de revelación de secretos.

"Es evidente que todos respetamos las sentencias de los tribunales de justicia, como no puede ser de otra manera en un estado de derecho, pero podemos no compartirlas, que es lo que ha dicho el fiscal superior de Cantabria", ha expresado la portavoz socialista, Ainoa Quiñones.

Se ha pronunciado así en un comunicado difundido tras las declaraciones del senador autonómico y diputado regional 'popular' Iñigo Fernández, que en rueda de prensa ha considerado "fuera de lugar" el comentario de Arteaga y ha opinado que "debiera comportarse con más respeto hacia los tribunales de justicia".

Pero para Quiñones las que están "totalmente fuera de lugar" son las declaraciones de Fernández porque, a sus ojos, con ellas "demuestra no entender ni respetar a nada ni a nadie que no piense como él". "Su sectarismo le delata en cada intervención", ha enfatizado.

USO PARTIDISTA DE INSTITUCIONES

La comparecencia del 'popular' estaba relacionada con las críticas del PSOE sobre "el uso partidista" de las instituciones cántabras en las que señala que el PP "no invitó" al presidente ADIF, Luis Pedro Marco, ni al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), a la inauguración de la obra de eliminación de pasos a nivel en Renedo de Piélagos.

Sobre este asunto, Quiñones ha lamentado que "el PP lejos de querer enmendar su error, incida en él", y ha considerado al respecto que "invitar al presidente de ADIF un lunes para un acto el miércoles cuando el 80% de la actuación que se va a iniciar la gestiona y financia ADIF no es ni respeto ni lealtad institucional".

Y ha aclarado al respecto que "lo único" que ella hace es denunciar lo que en el PSOE consideran que el Gobierno ha hecho pero "con todo respeto", algo que en su opinión no hace Fernández, "como demuestran sus comentarios personales y su tono sobre mí, que harían que su intervención pudiera tildarse de otra cosa", ha apostillado.

PROYECTOS

Por lo demás, la socialista ha rechazado como asegura el 'popular' que desde el Gobierno central "se niega el pan y la sal" a Cantabria, porque "todos los proyectos pendientes durante años" han llegado -ha dicho- con este Gobierno, y ha citado a continuación el MUPAC, La Pasiega, la eliminación de pasos a nivel en Piélagos, proyectos ferroviarios en Camargo, Torrelavega y Santander y en las Cercanías, el desfiladero de la Hermida o la llegada del AVE.

"Si al avance de todos esos proyectos importantes y determinantes para el futuro de Cantabria, puestos en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP lo llama deslealtad institucional, lo único que evidencian son sus complejos de quienes nunca hicieron nada por Cantabria cuando gobernaron España".