El PSOE condena la "prepotencia" de Media y le exige disculpas a los colegios profesionales

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SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha condenado la "prepotencia" del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), y le ha exigido que pida disculpas a los colegios de arquitectos, de geógrafos y de ingenieros agrónomos después de acusarles de querer "dar un pequeño espectáculo" el pasado miércoles en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) al ausentarse de la votación del Plan de Ordenación del Territorio (PROT).

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha denunciado que "llamar espectáculo a que los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y geógrafos no quisieran dar el aval a la aprobación inicial del PROT en la CROTU por no haber tenido tiempo suficiente para estudiar el documento, retrata a quien hace esas afirmaciones".

"Aquí el único espectáculo lo da el PP, que lleva dos años poniendo el suelo de Cantabria a disposición de grandes tenedores, de constructores de segunda residencia y de los turistas mientras muchos cántabros no tienen una vivienda donde vivir", ha apostillado.

Quiñones ha señalado que "el descontrol del Gobierno de Cantabria se manifiesta en esta nueva salida de tono del consejero de Fomento, detrás de la que se esconden sus ansias por aprobar un mal PROT para dar rienda suelta a los especuladores".

"Primero fueron las prisas en aprobar el PROT, ahora los ataques gratuitos a colegios profesionales. Pero todo tiene el mismo fondo, que no es otro que las urgencias del PP por aprobar este documento para abrir las puertas a sus amigos especuladores para hacer lo que siempre hacen cuando gobiernan, que es destrozar los espacios naturales a merced de construcciones para unos pocos", ha criticado en un comunicado.

En este sentido, Quiñones ha lamentado que se haga "sin participación real, sin el apoyo de expertos y técnicos conocedores de la materia y con los colegios profesionales ausentes de la votación en la CROTU".

A su juicio, "dar la espalda a los colegios profesionales, además de demostrar una soberbia insoportable, demuestra que al PP el conocimiento técnico, el rigor, el análisis pausado para mejorar un documento tan importante como el PROT no le interesa nada, porque lo único que quieren es pasar este trámite rápido para poder hacer y deshacer a su antojo".

La socialista ha denunciado que primero el PP aprobó una Ley del Suelo que ha "abierto la puerta a construir sin límite en suelo rústico", y ahora un PROT para "regularizar todo ese descontrol urbanístico, que va a ser el mayor atentado contra el medio ambiente y nuestros entornos naturales".

Por último, Quiñones ha reiterado que el Gobierno de Cantabria debe pedir disculpas a los colegios profesionales. "Ya está bien de que siempre crean que ellos lo hacen todo bien y el resto estamos equivocados. Lo suyo es un insulto permanente a la inteligencia", ha concluido.