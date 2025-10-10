El PSOE critica los "ataques personales" del PP y le pide que "trabaje más en presentar cuanto antes" los Presupuestos

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha afirmado que "el nerviosismo" de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, "se reproduce en los ataques personales del portavoz del PP", Juan José Alonso, y ha pedido a los 'populares' que "trabajen más en presentar cuanto antes" los Presupuestos Generales de la comunidad para 2026.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha respondido así a las declaraciones realizadas esta mañana por Alonso, que ha cuestionado el trabajo y la remuneración de la socialista y le ha dicho que "no está legitimada para dar lecciones sobre presupuestos" al PP cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no los ha presentado en plazo en los últimos tres años.

Al respecto, Quiñones ha advertido que Buruaga -que gobierna en minoría- "puede convertirse en la primera presidenta [de Cantabria] que no apruebe un presupuesto en 30 años, y eso es una anomalía en la historia de la autonomía".

"Aquí no venimos a dar lecciones, Cantabria es una comunidad autónoma estable hasta que ha llegado este momento. Desde 1995 se han aprobado todos los presupuestos en tiempo y forma. Cosa distinta es lo que ocurre en el conjunto del país, bien lo sabe el PP, que con Rajoy tampoco aprobaba los presupuestos generales del estado", ha dicho.

En este sentido, y después de que Alonso le haya pedido "rigor", Quiñones ha señalado que "lo que es poco riguroso es confundir la situación y el contexto político que vive España, con una fragmentación parlamentaria, con la situación del parlamento de Cantabria que solo tiene cuatro grupos políticos".

Además, ha pedido al PP "respeto y rigor porque no tienen ni lo uno ni lo otro". Así, ha recordado al portavoz de los populares que "si Cantabria recibe lo que le corresponde y por tanto es la comunidad mejor financiada del país es gracias al PSOE, que aprobó el sistema de financiación actual en 2009 con el voto del PP en contra".

"Cantabria es la comunidad mejor financiada del país y Cantabria recibe lo que le corresponde para cubrir el coste efectivo de sus servicios, lo uno es consecuencia de lo otro, así que no intente mentir sobre la realidad", ha señalado a raíz de lo manifestado por el popular, que ha señalado que "Cantabria no recibe nada de Pedro Sánchez que no merezca".

Para Quiñones, el PP "debería recordar su propia historia para reencontrase en sus propias incoherencias. Hoy dicen que el sistema de financiación actual es el mejor, pero había que escucharles y ver lo que votaban en 2009 contra el sistema de financiación que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".

En este sentido, ha criticado que desde entonces el PP no ha hecho "ni sola propuesta en el gobierno y en la oposición para mejorar el sistema de financiación. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, Cantabria recibe las mayores entregas a cuenta de su historia y, desde 2018 hasta 2025, 4.5000 millones más de recursos que cuando gobernaba Rajoy", ha sentenciado.

Por ello, la portavoz del PSOE cántabro ha replicado que "los que no pueden dar ninguna lección de financiación" son los populares.

Finalmente, ha pedido al partido "que trabaje más en presentar cuanto antes esas cuentas de las que tanto habla, pero que son cuentos del nunca acabar porque nadie las ha visto, nadie las conoce, y nadie sabe como son". "Engañarán a otros con sus cuentos, al PSOE no", ha concluido en un comunicado.