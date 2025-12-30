PSOE critica la "improvisación" y el "rodillo" del PP de Santander durante 2025

PSOE critica la "improvisación" y el "rodillo" del PP de Santander en 2025 - PSOE

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha criticado la "la falta de planificación" del PP, que "gobierna desde la improvisación" y con el "rodillo" de la mayoría absoluta, en un 2025 en el que la alcaldesa, Gema Igual, ha tomado decisiones "sin consenso, sin diálogo y con un rechazo social evidente".

Así lo ha manifestado este martes el portavoz socialista santanderino, Daniel Fernández, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la situación de la ciudad durante este año, que a su juicio ha estado marcado por la "falta de proyecto, planificación y ambición" del equipo de Gobierno (PP), "que vive instalado en la rutina, la propaganda y la inercia", ha censurado.

En este sentido, el concejal del PSOE ha resumido que durante el ejercicio que ahora termina se han visto "una y otra vez anuncios que se repiten, promesas que no se cumplen, acuerdos plenarios que no se ejecutan y proyectos que se encarecen por la falta de planificación".

POLICÍA LOCAL

El líder del partido en la ciudad y portavoz en el Consistorio ha aprovechado su comparecencia ante los medios para referirse a la situación de la plantilla municipal y más concretamente de la Policía Local.

"Hay acuerdos incumplidos, servicios bajo mínimos y una plantilla tensionada tras años supliendo con horas extra la falta de planificación del Ayuntamiento", ha denunciado.

En esta línea, ha lamentado el "abandono institucional" por parte del equipo de Gobierno en una situación "insostenible" en el seno del Cuerpo y se ha referido a la protesta de los empleados durante el vino navideño celebrado en la Casa Consistorial.

Para el portavoz socialista, la coyuntura de la Policía municipal se produce en un escenario "especialmente grave", como a su juicio es la Navidad, ya que afecta a la seguridad de eventos programados estas fechas, y tiene como consecuencia que "no se refuerzan los turnos" durante la Nochebuena, la Nochevieja y la Cabalgata de Reyes.

Fernández ha destacado al respecto que los agentes han realizado "una llamada de auxilio profesional y responsable", en la que "han suplido con su esfuerzo una absoluta falta de clarificación por parte de Gema Igual".

Sobre la ausencia de dispositivos especiales en estas fechas, el socialista ha dicho que el PP "pretende esconder su incompetencia detrás de los agentes" y ha responsabilizado al equipo de Gobierno de la situación.

Asimismo, ha señalado que, aunque la plantilla es "insuficiente" debido a las bajas, vacantes y jubilaciones, los turnos "se estaban sosteniendo con la sobrecarga y el desgaste profesional" de los trabajadores. Por todo lo anterior, el socialista ha apoyado la decisión de la Policía Local de "plantarse ante una injusticia".

CRÍTICAS POR ÁREAS

Sobre movilidad, Fernández ha criticado las conexiones "tercermundistas" en zonas como San Román, Peñacastillo, la S-20 o Cueto y la falta de aparcamientos disuasorios en una ciudad "totalmente colapsada".

En cuanto al modelo de ciudad, el socialista ha denunciado que 2025 ha sido "el año de los proyectos impuestos", como el McDonald's en el mercado de Puertochico o el aparcamiento de autocaravanas proyectado en Mataleñas, que han provocado movilizaciones vecinales.

Asimismo, ha apuntado que el Grupo Municipal Socialista ha presentado 53 iniciativas al Pleno del Ayuntamiento y "la mayoría, por no decir todas, han sido rechazadas sin un debate real", a lo que ha añadido "el rechazo o desestimación de alegaciones ciudadanas sin un verdadero proceso de escucha".

En este sentido, ha citado la Zona de Bajas Emisiones, en la que se han desestimado todas las alegaciones y que se ha aprobado "por obligación legal, sin formar parte de un modelo real de movilidad sostenible y sin alternativas para los barrios".

También, ha denunciado, la "escasez" de zonas verdes, ya que, para él, Santander "crece en cemento, pero no en bienestar, salud, ni calidad de vida".

Más allá, ha criticado que la ciudad "sigue rigiéndose por un Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y que el propio Ayuntamiento admite que no habrá uno nuevo hasta, al menos, 2029".

"Santander puede gobernarse de otra manera, pensando en el medio y largo plazo y poniendo a los vecinos en el centro de las decisiones", ha defendido.