El PSOE denuncia el "chantaje" del PP: Usa a los docentes como rehenes para aprobar las cuentas

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha acusado al Gobierno regional de María José Sáenz de Buruaga de utilizar a los docentes de la comunidad autónoma "como rehenes por su debilidad política".

Así lo ha expresado la portavoz de los socialistas, Ainoa Quiñones, en un comunicado remitido al término de la reunión entre el consejero de Educación, Sergio Silva, y la Junta de Personal Docente, por la subida salarial que reclaman los sindicatos y que ha finalizado sin acuerdo, por lo que se mantiene la huelga convocada al inicio del curso.

La cuestión que ha impedido el acuerdo --la inclusión en el documento de que para que se aplique la mejora retributiva planteada debe haber cuentas públicas en 2026-- ha motivado la crítica del PSOE, que ve esta premisa un "chantaje a los docentes" con el que Silva "ha desvelado el miedo del PP a no poder aprobar los presupuestos de Cantabria.

Los 'populares' sacaron adelante los de este año y el pasado gracias al PRC, que de cara al próximo ejercicio ha condicionado su apoyo a la mejora en las nóminas del profesorado.

"El PP ha puesto las cartas boca arriba porque tienen miedo a que el PRC esta vez les deje tirados y no les aprueben los presupuestos como las otras dos veces anteriores y que caigan en manos de las exigencias de la extrema derecha de VOX para aprobarlos", ha denunciado y avisado Quiñones.

A su juicio, es "inadmisible" la cláusula puesta a la Junta de Personal Docente de "condicionarlo todo a poder aprobar los presupuestos".

"No hay acuerdo porque, aunque el Gobierno autonómico ha aceptado todas las reivindicaciones de la Junta de Personal, incluso la cláusula de revisión salarial al IPC, ha condicionado el acuerdo a intereses partidistas", ha criticado la portavoz del PSC-PSOE.

Por su parte, la secretaria de Educación del partido, Verónica Samperio, ha censurado que el PP "utiliza a los docentes de Cantabria para lograr sus fines partidistas".

En su opinión, dicha cláusula "es un chantaje puro y duro" y ha llamado a la huelga "en defensa de la Educación, de los docentes y de una política limpia y decente". "Con el pan de la gente no se juega", ha sentenciado.

A sus ojos, con esta condición, el PP lo que hace es "insultar a toda la comunidad educativa y ponernos de parapeto para lograr sus fines políticos",.

Finalmente, Quiñones también ha hecho un llamamiento a participar en la huelga prevista "ante este atropello de derechos ya no solo laborales y salariales de los docentes, sino de derechos fundamentales como ciudadanos que en ningún caso pueden ser moneda de cambio de ningún gobierno".