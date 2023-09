El PSOE denuncia denuncia la "pésima gestión" y el "caos presupuestario" del PP en el Ayuntamiento de Santander

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado este martes la "pésima gestión" y el "caos presupuestario" del Partido Popular en el Ayuntamiento como consecuencia de dos prórrogas presupuestarias por "la incapacidad" de la alcaldesa, de Gema Igual, (PP) para negociar con los grupos políticos, y un presupuesto en vigor "con previsiones caducadas" porque "al ser el de 2021 un copia y pega del de 2020, es de hecho anterior a la pandemia".

Así lo ha expresado en una nota de prensa tras realizar un análisis "exhaustivo" de la liquidación del presupuesto de 2022, entregada a los grupos políticos de la oposición "con un semestre de retraso" y "escondida entre la propaganda habitual del PP", con una cuenta general que "no hace la más mínima autocrítica del caos político, institucional y también contable de la legislatura pasada".

De esta manera, Fernández ha censurado el gobierno "a golpe de improvisación" de Igual, y ha cifrado en más de 510 las modificaciones en el presupuesto de gasto, así como desvíos "multimillonarios" en las previsiones.

Modificaciones que fueron "muy favorables" para Santander respecto a los ingresos, aunque "no fue correspondido por el PP a la hora de ejecutar las inversiones", con un cumplimiento global "paupérrimo" del 68%.

Por el contrario, el Grupo Socialista ha contabilizado otras 46 modificaciones respecto a las previsiones de ingresos, con un incremento bruto de 115 millones para las arcas municipales, "sobre todo" de fondos europeos "logrados en Bruselas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Del mismo modo, el portavoz socialista ha constatado un "mejor comportamiento" en las cesiones de impuestos que recauda el Estado, como el IVA, el IRPF o el de hidrocarburos, que han repercutido "en una mejor financiación de las entidades locales".

Sin embargo, frente a los 115 millones "extraordinarios" en el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento en 2022, hay 94,6 millones que, según Fernández, "se quedaron en caja", en la cuenta de remanentes de tesorería, y que "no han servido para ayudar a los santanderinos que lo necesitaban".

Para el líder de la oposición municipal esta liquidación "demuestra las consecuencias de no haber tenido un presupuesto actualizado a las sucesivas crisis", algo de lo que responsabiliza "directamente" a la alcaldesa por su "incapacidad para sentarse a negociar con los grupos políticos durante su gobierno en minoría".

Y ha abundado en que, en los dos últimos ejercicios, la alcaldesa "incumplió" la Ley de Haciendas Locales al no tramitar el presupuesto hasta el Pleno, "simplemente porque no contaba con una mayoría y para no perder una votación importante, producto de su incapacidad para dialogar y consecuencia de priorizar siempre los intereses electoralistas del PP".

"SANTANDER MERECE UNA GESTIÓN MÁS RESPONSABLE"

Concretamente, Fernández ha subrayado una ejecución "dramática" en políticas "tan importantes" como vivienda (26,90%), fomento del empleo (43,63%) o movilidad sostenible (9,45%). "Hay millones de euros que se quedan en caja y financiación del Gobierno de Cantabria, del Gobierno de España y de la Unión Europea que no se aprovecha", ha incidido.

Así, ha insistido en que "nunca" el Ayuntamiento de Santander "ha estado tan bien tratado por el resto de las administraciones", con unos ingresos de cerca de 300 millones de euros, mientras que el gasto "se ha limitado a apenas 200 millones".

Sin embargo, ha lamentado que "se quedan en caja uno de cada tres euros destinados a los santanderinos", lo que ha considerado "una malísima gestión de estos años de sucesión de crisis".

En detalle, Fernández ha lamentado la "ejecución cero" de las obras de protección frente a inundaciones de Santiago el Mayor (Nueva Montaña), de la cubrición de zonas de juegos infantiles o de la "tantas veces anunciada estación de bombeo de agua de Cueto", proyectos todos que "ya tenían que estar terminados".

Por el contrario, el Grupo Socialista ha detectado un "sobrecoste estructural" de casi cinco millones de euros en las basuras respecto al contrato de emergencia en vigor.

También ha censurado los "incumplimientos en necesidades" de la Policía Local, como las emisoras; o la "mala ejecución" en áreas como prevención de la violencia de género o políticas sociales "en contraste con un exceso de ingresos".

Asimismo ha considerado "preocupante" el retraso en las obras financiadas con fondos europeos.

"En lo único que gasta (y más de lo previsto) el PP es en fiestas y en luces de Navidad, y creo que Santander merece una gestión política y económica mucho más responsable y eficaz", ha censurado.

LIQUIDACIÓN DE 2023 Y PRESUPUESTO PARA 2024

Por otra parte, Fernández ha vaticinado que la liquidación del ejercicio en curso (2023) reflejará "lo de siempre", es decir, que "el PP paraliza los proyectos de ciudad durante los tres primeros años de la legislatura y lo destina todo en el curso electoral, poniendo la institución de todos al servicio de sus intereses partidistas".

Además, ha instado a Igual a "cumplir los plazos" que estipula la ley para tramitar al Pleno el borrador de presupuesto de 2024, algo que "lleva incumpliendo desde que es alcaldesa en 2016".

Finalmente, a la espera de recibir la documentación, ha señalado una dinámica "preocupante" por la "reducción drástica" de los programas de empleo mientras que detecta un "incremento significativo" en los gastos de personal de "alguna empresa municipal".