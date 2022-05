El PSOE denuncia la instalación de nuevas gasolineras en Santander "en contra del interés general"

El IES 'Cantabria', en La Albericia, solicita la paralización inmediata de las obras de la estación de servicio de la calle Repuente

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PSOE en Santander, Daniel Fernández, ha denunciado la instalación de nuevas gasolineras en la ciudad "en contra del interés general", porque "comportan riesgos para las personas, por su cercanía a las viviendas y/o que comprometen la seguridad, incluso de menores de edad, al ubicarse junto a centros educativos".

Así lo ha trasladado en un comunicado el Grupo Socialista, tras recibir en las últimas horas el malestar de la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Cantabria', en La Albericia, que solicita la paralización inmediata de las obras de la estación de servicio de la calle Repuente 53 por motivos de seguridad.

Igualmente, en una petición a través de la plataforma change.org, denuncian que la gasolinera, en una parcela adyacente al centro educativo, será "una fuente de contaminación acústica y por gases en horario lectivo, mientras el alumnado está en sus aulas, haciendo deporte o en el recreo".

Además, advierten al Consistorio de que supondrá "un trasiego constante de coches que pasarían por las vías de acceso peatonal del alumnado y del profesorado" y recuerdan que "existe una normativa para repostar evitando accidentes", por lo que "el riesgo cero no existe en estas instalaciones por más que las medidas de seguridad sean rigurosas".

Asimismo, en otro escrito dirigido al Ayuntamiento de Santander esgrimen "motivos de coherencia", por el "pésimo ejemplo que daríamos al alumnado sobre lo que es el desarrollo sostenible, cómo transitar hacia ciudades verdes saludables y la importancia de la coherencia entre nuestro discurso y nuestras acciones".

En este sentido, Fernández ha recordado que el Pleno municipal ha aprobado, a iniciativa del PSOE, impulsar Caminos Escolares Seguros, o apoyar las acciones de la campaña Streets for Kids de mañana viernes, 6 de mayo.

"Por desgracia el equipo de Gobierno PP-Cs se queda en las palabras y en la propaganda, pero a la hora de la verdad hacen un urbanismo hostil para las personas", ha sostenido Fernández.

Y ha rogado al concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), que "tome todas las medidas que tenga que tomar para evitar que se instale la gasolinera que preocupa a la comunidad educativa del IES Cantabria y todas las demás que están actualmente en tramitación".

"FRACASO" DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO

Para el portavoz socialista, empieza a evidenciarse en la ciudad el "fracaso" de la Concejalía de Urbanismo en su intento por limitar la proliferación de gasolineras, un trámite que "no ha buscado el consenso social y político" y "no responde al interés general en la ciudad de Santander", como exigió el PSOE desde el proyecto polémico de una gasolinera en la calle Castilla.

En esta línea, Fernández ha recalcado que "no hay interés general" en la estación de la calle Repunte porque ya hay tres gasolineras en la misma vías, "en apenas 200 metros". Además, ha continuado, "no hay consenso social" porque "la comunidad educativa, los vecinos, las empresas del sector y la CEOE están en contra"; y "no hay consenso político, porque la mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Santander rechaza la propuesta de Ciudadanos".

Fernández ha recordado que el Grupo Socialista lideró en julio de 2020 la retirada del orden del día del Pleno por falta de informes, del estudio de detalle para la instalación de esa estación 'low cost' a la que se oponen los vecinos por su cercanía a las viviendas y por ser "un modelo de negocio que incrementa la percepción del riesgo al no haber personal para responder a una situación de emergencia en actividades que comportan peligros, como un eventual incendio".

En paralelo, ha añadido, la Concejalía de Urbanismo promovió una suspensión de las licencias de dos años y una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para poner límites a la implantación de gasolineras, pero la modificación "no ha salido adelante por ser manifiestamente insuficiente, con una distancia de apenas 50 metros".

El portavoz socialista ha subrayado que Ciudadanos "externalizó a un despacho privado la redacción de la modificación del PGOU, así como la respuesta negativa a todas las alegaciones" de la Asociación de Vecinos de Los Arenales, FECAV, Asociación de Gasolineras y CEOE, que consideraban que ya hay suficientes estaciones de servicio en Santander.

Según el PSOE, la modificación impulsada por la Concejalía de Ciudadanos "ni siquiera cumplía con los informes científicos de la Universidad de Murcia que se invocaban en su propio expediente, ya que esos estudios establecen que la contaminación de una gasolinera afecta a un radio de hasta 100 metros".

"Ciudadanos ha conseguido poner de acuerdo en contra de su normativa a los vecinos y a la patronal del sector", ha reprochado Fernández.

Al respecto, también ha mencionado un voto particular de la representante del Colegio de Géografos en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo que es "demoledor", lo que llevó a que la propuesta de Cs no obtuviera los apoyos suficientes en el Pleno municipal, ha indicado.

"No han buscado el acuerdo con nadie, ni con los vecinos, ni con las empresas, ni con el resto de partidos políticos, lo que nos hace dudar de si realmente tenían intención de limitar la instalación de las gasolineras. Ciudadanos ha actuado en este expediente en contra de todo lo que pregona: ni escucha, ni participación ni diálogo; ordeno y mando", ha censurado.