El PSOE denuncia "el ridículo" del Gobierno al anunciar deducciones a las que no puede acogerse "ningún cántabro"

Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - PSOE - Archivo

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado el "ridículo" del Gobierno autonómico de la 'popular' María José Sáenz de Buruaga al anunciar una deducción fiscal para las víctimas de la talidomida a la que no puede acogerse "ningún cántabro".

En un comunicado, su portavoz, Ainoa Quiñones, considera "incomprensible" que la presidenta anuncie "a bombo y platillo" esta medida como una de las novedades de su reforma fiscal para 2027 "sabiendo que en las circunstancias actuales carece de beneficiarios en Cantabria, tal y como han reconocido desde el propio Ejecutivo", ha señalado.

"Hacen un anuncio y lo presentan como un gesto de justicia, pero son conscientes de que no tiene ninguna posibilidad real de materializarse para los afectados cántabros en su situación actual", ha recalcado la socialista.

En su opinión, este episodio es "un nuevo ejemplo" de la forma de gobernar del PP en Cantabria, marcada por "la improvisación, la falta de planificación y la desconexión con los problemas reales de la ciudadanía". "Muchos anuncios, muchos titulares y muy pocas soluciones", ha aseverado.

Además, Quiñones también ha remarcado que se trata de "un reflejo del caos sanitario" que atraviesa la comunidad, con ciudadanos que "sufren las consecuencias de las listas de espera, las dificultades para ser atendidos y los problemas de funcionamiento de los servicios públicos de salud", mientras el Ejecutivo regional "solo está centrado en anunciar nuevas medidas, aunque no puedan aplicarse".

"El Gobierno de Buruaga parece más preocupado por construir titulares y vender supuestos logros que por garantizar que sus decisiones tengan efectos reales en la vida de los cántabros. El caos de gestión que estamos viendo en la sanidad cántabra es el fruto de un Ejecutivo que anuncia antes de planificar y presume antes de comprobar si sus medidas sirven para algo", ha añadido.

Por último, el PSOE considera "especialmente" grave que el Gobierno del PP haya anunciado esta medida cuando "sabe que no puede llegar a ningún ciudadano", por lo que ha pedido "respeto, reconocimiento y soluciones efectivas" para las víctimas, en lugar de utilizar su situación, su sufrimiento y sus reivindicaciones para "hacer propaganda" de la reforma fiscal.

"Cantabria necesita un Gobierno que resuelva problemas, no uno que fabrique anuncios. Porque anunciar medidas a las que nadie puede acogerse no es hacer política útil: es hacer el ridículo y demostrar que no hay gestión, solo propaganda", ha concluido la portavoz.