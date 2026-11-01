El PSOE denunciará en el Parlamento el uso de los PSIR para "favorecer intereses privados en lugar del interés general"

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista llevará al pleno del Parlamento de este lunes, día 2, una interpelación para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Ciencia, al tiempo que preguntará a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), acerca del uso de los PSIR como "puerta trasera para promotores que quieren especular con el territorio".

En un comunicado, el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha subrayado que los PSIR han de ser una herramienta "excepcional" en favor del interés general, pero el Gobierno "está abusando" de ellos, utilizándolos "como atajo para saltarse el planeamiento municipal" y desarrollar proyectos "con impacto territorial y ambiental".

Como ejemplo ha citado 'Bosques de Santander', en Rucandial, y 'Olucas Surf Centre' en Ribamontán al Monte, respecto a los que ha criticado que el Gobierno está "haciendo de comercial de un promotor privado".

"El modelo territorial del PP de Cantabria está claro: han puesto nuestra tierra en venta y el Gobierno hace de agencia inmobiliaria, dejando a los ayuntamientos como meros espectadores de lo que se decide sobre su propio territorio y a los vecinos como un obstáculo que sortear", ha criticado.

Frente a este modelo, el socialista ha defendido que los municipios sean los "primeros responsables de la ordenación de su territorio", y los PSIR estén "reservados para lo que de verdad interesa al conjunto de Cantabria".

En el Pleno de este lunes, el PSOE también interpelará al Gobierno sobre el cumplimiento de la Ley de Ciencia, impulsada por los socialistas en 2022 y que, a su juicio, el PP "desmontó cuando llegó al Ejecutivo".

"No hay futuro para Cantabria sin ciencia, y no hay ciencia con un Gobierno que elimina las herramientas para atraer y retener talento", ha denunciado Iglesias,

Por otro lado, el Grupo Socialista defenderá una proposición no de ley para que el Ejecutivo regional actúe en coordinación con el Catastro y el Registro de la Propiedad y termine los trámites pendientes de las concentraciones parcelarias de Ruente y Polaciones, cuyos procedimientos se iniciaron hace 24 y 35 años, respectivamente.

Los socialistas consideran la concentración parcelaria como una herramienta "muy útil" para el mundo rural al permitir mejorar los caminos, facilitar el trabajo diario y reducir los costes de las explotaciones ganaderas, pero advierten de que para que cumpla su función es necesario que los propietarios reciban el título definitivo de sus nuevas fincas.

Y en el apartado de preguntas, el PSOE se centrará en el Grupo Escolar Agapito Cagiga, ya que quiere saber si el Gobierno ha comprobado el estado de conservación de los inmuebles y si existe algún riesgo para la seguridad de las personas; y en el nuevo campo de fútbol de Ampuero, respecto al que cuestionará cuándo se van a licitar la primera y la segunda fase del proyecto y cuándo empezarán las obras.

Además, la formación preguntará al Gobierno si piensa ampliar las plazas de Formación Profesional, ya que, como han denunciado los sindicatos, la oferta actual "no es suficiente".