El PSOE destaca sus medidas y ayudas de apoyo al sector primario frente a la "doble cara del PP"

El secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, los candidatos al Congreso Eduardo Magaldi, Gema Fernández y Alejandro Llano, y; la candidata al Senado, Paz de la Cuesta, visitan la feria de ganado de San Felices de Buelna. - PSOE

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha destacado las medidas y ayudas impulsadas por el Gobierno de España (PSOE-Sumar) para el sector primario, frente a la "doble cara del PP".

En un comunicado, Casres ha puesto en valor la ley que garantiza al sector unos precios "justos" y las ayudas extraordinarias para hacer frente a los incrementos de costes de los carburantes y fertilizantes.

Por otro lado, ha criticado que el PP "habla de apoyo al sector primario, pero vota en contra de todas las medidas y ayudas" que benefician a los agricultores, ganaderos y pescadores.

Así lo ha remarcado este domingo en la visita que ha realizado a la feria de ganado de San Felices de Buelna junto a los candidatos al Congreso Eduardo Magaldi, Gema Fernández y Alejandro Llano; la candidata al Senado, Paz de la Cuesta, y otros dirigentes socialistas.

Casares ha subrayado que el PSOE va a hacer una campaña "con propuesta y en positivo" pero no puede pasar por alto que los 'populares' "dicen una cosa y hacen la contraria".

"De eso también hay que hablar en la campaña para estas Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre", ha dicho.

El líder socialista ha reivindicado el "impulso" al sector agrícola, ganadero, pesquero y agroalimentario en estos ocho años de Gobierno del PSOE, que ha apostado por "un sector que lo ha pasado mal y ha tenido dificultades" y al que este Gobierno ha respaldado con "política pública".

Así, Casares ha destacado medidas como la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar unos precios justos o el intento de sacar adelante una Agencia Estatal de Inspección, "pero el Partido Popular ha votado en contra de todo esto".

Sin embargo, ha apuntado que "luego van a las ferias de Cantabria a decir que apoyan al sector primario".

"Esa es la doble cara del PP y su doble vara de medir", ha lamentado el secretario general de los socialistas cántabros, para quien el PP son un ejemplo de quienes "prometen pero no cumplen".

Frente a ello, ha destacado que el PSOE desde el Gobierno ha aprobado en estos años 10.000 millones de euros en ayudas extraordinarias para el sector frente a los 15 millones que aprobó el PP en sus años de gobierno.

Además, Casares ha advertido que en estas elecciones también se juega la posición de España en la nueva Política Agraria Común (PAC) y, mientras el PSOE "defiende y reclama más recursos y financiación", el PP representa el "peligro de recortes" en estas ayudas.

INICIATIVA PARA GARANTIZAR EL RELEVO GENERACIONAL

Por su parte, el candidato número 2 al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi, ha reivindicado la iniciativa del PSOE para garantizar un relevo generacional en el sector primario, que es uno de "los grandes retos" entre los agricultores, ganaderos y pescadores para los próximos años.

Así, ha destacado que el Gobierno central ha impulsado el programa Tierra Joven, que no se ha podido materializar por la convocatoria de elecciones pero que será "una apuesta clara si el PSOE sigue gobernando".

En este sentido, ha detallado que se trata de un programa a través del que se informa de los terrenos agrícolas disponibles en España para compra, venta e incluso para para uso, y se ponen a disposición 17.000 terrenos rústicos de la Administración General del Estado para que jóvenes puedan emprender y desarrollar sus proyectos.

"Tenemos medidas para apoyar ese relevo generacional en las explotaciones agrarias y ganaderas cuyos titulares se van a jubilar en los próximos años", ha indicado Magaldi, que ha destacado que el PSOE quiere "un relevo justo, con formación y con posibilidad de financiación, con ayudas y subvenciones".