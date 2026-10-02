PSOE dice que el aparcamiento de Pombo no estará operativo hasta dentro de uno o dos años y la Plaza en cuatro o cinco

Archivo - Plaza de Pombo cerrada - CANTABRISTAS - Archivo

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afirmado que habrá que esperar "uno o dos años para que el aparcamiento de Pombo vuelva a estar operativo y cuatro o cinco para recuperar la Plaza".

Lo ha hecho tras conocerse en la Comisión de Sostenibilidad de este viernes el alcance de las obras necesarias a ejecutar en esa zona, cuyos primeros trabajos comenzarán el próximo lunes, 5 de octubre.

En nota de prensa, el PSOE ha reclamado al Ayuntamiento que ofrezca explicaciones y ha indicado que si el encargado de gestionarla es el equipo de Gobierno (PP), "conociendo su falta de criterio y sus plazos, se tardarán cuatro o cinco años en volver a verla abierta".

El portavoz de la formación, Daniel Fernández, ha señalado que después de exigir en varias ocasiones información al Ayuntamiento, la última vez en el Pleno municipal de septiembre, "ahora se sabe que se debe esperar unos cuantos años para recuperar un espacio muy importante de nuestra ciudad".

Tras conocer en la Comisión el informe técnico preliminar que recoge las conclusiones de los últimos estudios realizados y establece la hoja de ruta para acometer las siguientes fases, los socialistas consideran "especialmente preocupante" la concurrencia de diferentes problemas estructurales.

Entre ellos, han citado "la ausencia de la armadura de cortante prevista en parte de los nervios, un exceso de carga sobre el forjado respecto a lo contemplado en el proyecto original y problemas en el terreno sobre el que se asienta la losa inferior".

Asimismo, piden transparencia sobre el coste de la actuación que será ejecutada por la concesionaria, Empark (Telpark), que posteriormente repercutirá el gasto al Ayuntamiento.

Y consideran "necesario" que el equipo de Gobierno explique cuál será el coste total de las obras, qué conceptos asumirá la concesionaria, cuáles serán finalmente sufragados por las arcas municipales y en virtud de qué obligaciones contractuales.

"El equipo de Gobierno debe hacer pública la información relativa a los costes de este proyecto y desde el PSOE vamos a fiscalizar cada euro de los santanderinos y santanderinas", ha subrayado Fernández.

En este sentido, los socialistas consideran que la actuación debe servir también para recuperar plenamente los usos de la Plaza Pombo, y que el espacio pueda volver a ser disfrutado por vecinos, establecimientos y visitantes en las mismas condiciones de uso y actividad que tenía antes de su cierre.

Han reclamado que la intervención respete la masa arbolada y revisar la configuración de los accesos al aparcamiento para evitar que la solución definitiva mantenga una calle inutilizada por la entrada y salida de vehículos.

Además, han mostrado su preocupación por el impacto que el cierre está teniendo en los residentes, los establecimientos y la actividad del entorno de Pombo y han recordado que varios comercios "han denunciado ya una bajada de las ventas como consecuencia de la situación".

Por ello, reclamarán que el Ayuntamiento informe periódicamente sobre la evolución de las obras y establezca un calendario público con los principales hitos de la intervención, para que vecinos y comerciantes puedan conocer cuándo se prevé recuperar el uso del aparcamiento y cuándo podrá volver a utilizarse la plaza.