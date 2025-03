El PSOE dice que el gasto en defensa se concretará cuando concluya el debate en la UE

Patxi López precisa, sobre el envío de tropas de paz de España a Ucrania, que se mandan "cuando haya paz, no cuando haya guerra"

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha pedido no adelantar debates y ha indicado que el gasto en defensa por parte del Gobierno de España se concretará cuando finalice el debate sobre la seguridad y financiación en Europa.

"Cuando haya una conclusión allí, se podrá hacer este debate, se podrá concretar más", ha señalado López este sábado en Santander, a preguntas de los periodistas tras inaugurar el XV Congreso del PSOE de Cantabria.

El diputado por Vizcaya y secretario de Política Federal del partido ha precisado a los medios, y a propósito de la mayor concreción solicitada por otros partidos acerca del gasto en defensa por parte del Ejecutivo central, que ahora todavía se está debatiendo si computará o no el déficit, si el Banco Europeo de Inversiones puede participar con inversiones estratégicas o si se redistribuyen fondos.

"Todo esto está ahí, está en discusión en estos momentos", ha remarcado López, para quien desde otras siglas están haciendo "debates muy adelantados", ya que en la actualidad el análisis está en la seguridad que necesita Europa, cómo responder de manera conjunta y con qué financiación.

"Es lo que se está discutiendo ahora y debatiendo en este momento en el seno de la Unión Europea", ha zanjado el portavoz socialista, que ha recordado que el líder de su formación y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá a la Cámara Baja el 26 de marzo, después de los consejos europeos previstos el 20 y 21.

"No adelantamos debates para los que no tenemos todavía las claves", ha insistido López, a la par que ha expresado que "ya está bien de lanzar diatribas y argumentos que son falsos", en referencia a críticas de la oposición al PSOE por no querer llevar, dicen, este asunto al Congreso.

TROPAS DE PAZ A UCRANIA

En el cónclave de los socialistas cántabros, Patxi López también ha sido cuestionado por si el Gobierno español tiene ya decidido si va a mandar tropas de paz a Ucrania, a lo que ha precisado igualmente que es una cuestión en la que no se está todavía y que, en ese caso, se hará "cuando haya paz".

"En esa pantalla no estamos. Las tropas de paz, nosotros las tenemos desplegadas en muchos países, pero cuando hay paz, no cuando haya guerra", ha concluido.