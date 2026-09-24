El PSOE dice que la sanidad pública en Cantabria "va de escándalo en escándalo y de recorte en recorte" con el PP

Marcox Agudo y Raúl Pesquera - PSOE

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que la sanidad pública en Cantabria "va de escándalo en escándalo y de recorte en recorte" con el Partido Popular.

Así lo han expresado el secretario de Salud socialista, Marcos Agudo, y el diputado, Raúl Pesquera, que han participado en una asamblea abierta en defensa de la sanidad pública celebrada en Villaescusa, en la que han denunciado el "lamentable estado en el que se encuentra la sanidad pública en Cantabria tras tres años de Gobierno del Partido Popular".

Una asamblea en la que se han puesto en evidencia las "deficiencias" en materia sanitaria del municipio de Villaescusa, como la falta de asistencia médica en Liaño que ha provocado la derivación de pacientes hacia Astillero o La Concha. "Una ejemplificación más del abandono al que el PP condena a la población de Cantabria" ha dicho Agudo, que ha enumerado algunos de los "escándalos y recortes" que está provocando el PP en estos tres años de gobierno.

Según el socialista, "a la opaca e injustificable venta de datos genómicos recabados entre la ciudadanía de Cantabria por COHORTE hacia una empresa norteamericana, a la mayor lista de espera de la historia de esta Comunidad y a la peor lista de espera quirúrgica de toda España o al cierre de 80 centros rurales durante el verano, hemos sumado el descubrimiento de un escándalo asociado al convenio singular de Santa Clotilde",

"La amenaza con quedar excluidos de las listas de pruebas diagnósticas a pacientes que rechacen realizárselas en Santa Clotilde es una vergüenza más que muestra el plan establecido por el PP para deteriorar lo público", ha dicho.

Para Agudo, "el Gobierno de Cantabria pasó en cuestión de días de negar la existencia de las amenazas calificándolas de bulo, a culpar al mensajero. Aunque ya hubiese pacientes denunciando esta situación. Pero al final, les hemos pillado".

"Tenemos los correos remitidos con dirección adjunta de las direcciones hospitalarias y de Gerencia del SCS induciendo a estas amenazas. Y toda Cantabria ha podido verlos. Las amenazas no sólo existen, sino que estaban orquestadas por el Gobierno de Cantabria", ha denunciado.

En este sentido, Agudo ha afirmado que "el escándalo al que estamos asistiendo no tiene equiparación a nada que hayamos vivido. Las amenazas son incompatibles con una democracia liberal. Pero a este Gobierno le vale todo con tal de justificar y de dar salida al imperdonable e indefendible convenio singular firmado con el hospital privado de Santa Clotilde".

Por ello, el PSOE ha vuelto a exigir la dimisión del gerente del Hospitar Marqués de Valdecilla y una auditoría interna en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En el encuentro, que ha tenido lugar en la Casa de Cultura de La Concha, Villaescusa, el portavoz de salud también ha puesto en valor "la valentía" que tuvieron los ciudadanos que denunciaron estos hechos y que ha servido "para evidenciar que tenían razón y que el Gobierno que lo negó, mintió".

PARQUE DE INNOVACIÓN DE LA SALUD CON IA

Por otra parte, Agudo ha acusado al Gobierno de querer desviar la atención echando mano de la Inteligencia Artificial, en referencia a las infografías del "futurible" Parque de la Innovación que dio a conocer est miércoles la presidenta, María José Saenz de Buruaga, "para salir del paso".

"Parece que el PP prefiere contar cualquier película irrealizable en lo que queda legislatura antes que admitir que han mentido, amenazado y jugado con la gente vulnerable de esta tierra que sólo quiere certezas, atención médica fiable e información veraz. Pero la ciudadanía de Cantabria no es tonta. Y les hemos pillado. Discúlpense y asuman responsabilidades políticas", ha concluido.