PSOE dice que Vox "marcha el ritmo y PP-Cs "renuncian a la lucha contra la violencia machista"

Publicado 23/12/2019 18:43:42 CET

Casares afirma que las enmiendas de la "extrema derecha" son por 400.000 euros y no 3,6 millones y son para "tapar el pacto oculto del tripartito"

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz en el Ayuntamiento, Pedro Casares, asegura que "la extrema derecha" de Vox "marca el ritmo y el futuro" de la ciudad al equipo de gobierno del PP y Cs, que "renuncian a la lucha contra la violencia machista".

El socialista se ha expresado así en un comunicado después de conocerse que Vox votará a favor de la aprobación inicial del presupuesto de la capital cántabra para 2020 en el Pleno que se celebrará el próximo viernes, tras aceptarse este lunes en comisión -con los votos de 'populares' y naranjas y en contra del resto de la oposición- diez enmiendas planteadas por la formación por importe de 3,56 millones, y que Casares asegura que son por valor de 400.000 euros.

A su juicio, la rueda de prensa conjunta de la alcaldesa, Gema Igual, y el portavoz y concejal de Vox, Guillermo Pérez Cossío, es la "evidencia" del "pacto a tres" para gobernar Santander.

"Durante meses (PP y Cs) se han rasgado las vestiduras y han negado a Vox mientras se repartían concejalías y aumentaban los altos cargos, pero hoy queda más claro que nunca que sin Vox no son nada y le necesitan para gobernar digan lo que digan y busquen las excusas que quieran", ha señalado el líder local del PSOE.

En su opinión, la comparecencia de la regidora y el edil de Vox es "el retrato de la otra cara del pacto de gobierno que PP y Ciudadanos han querido ocultar durante siete meses", y ha apostillado al respecto que ambos partidos -en minoría en el Consistorio- "sin la extrema derecha no pueden gobernar".

En este sentido, el jefe de los socialistas santanderinos ha considerado que los vecinos "son conscientes de que la extrema derecha de Vox es el tercer socio de gobierno de la alcaldesa", y ha agregado que conforman un tripartito que "mira más al pasado que al futuro, que seguirá desmantelando los servicios municipales y desatendiendo a los barrios de la ciudad".

"Vox dijo desde el primer día que favorecería la estabilidad de la alcaldesa, Gema Igual, y eso es lo que lleva haciendo estos siete meses pese a que PP y Ciudadanos le nieguen en público pero acuerden en privado, en los despachos, como materializar el apoyo de la extrema derecha sin el que no podrían gobernar", insiste Casares.

Sobre las enmiendas pactadas, ha asegurado que son por valor de 400.000 euros y no de 3,6 millones "como han afirmado para tapar el pacto oculto del tripartito para gobernar Santander".

Enmiendas -ha señalado- con las que "se cargan amplios consensos en nuestra Democracia como la lucha contra la violencia contra las mujeres".

En este sentido, ha lamentado que las mujeres, y sobre todo, las mujeres víctimas de la violencia machista "sirvan de moneda de cambio" para aprobar el presupuesto.

Casares ha denunciado que se haya eliminado parte del montante destinado a planes de Igualdad y a la lucha contra la violencia de género para destinarlo a la violencia intrafamiliar.

"El Pleno del Ayuntamiento fue hace pocas semanas un dique de contención contra los planteamientos regresivos y machistas de la extrema derecha de Vox, que poco le importan a una mujer, que es hoy alcaldesa de la ciudad, si a cambio de equiparar todos los tipos de violencia y de llamar violencia intrafamiliar a la violencia que sufren las mujeres consigue aprobar el presupuesto", ha denunciado el portavoz del PSOE

Por último, ha recriminado a Igual "no haber contado con nadie". Y ha sostenido al respecto que "no lo ha hecho porque no lo necesitaba, sabía desde el principio que contaría con el voto de Vox para sacarlos adelante".

"Si de verdad le hubiera interesado llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para 2020 nos habría llamado antes de iniciar su redacción para contar con nuestras propuestas para mejorar Santander o incluso el mismo día que los anuncian y no un día antes de presentar la enmienda a la totalidad", ha concluido.