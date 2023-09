El PSOE eleva a siete millones el "agujero" por la "mala gestión" del PP en Parques y Jardines

Fernández anuncia una moción en la que exigirá que se depuren responsabilidades políticas con "dimisiones o ceses"



SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha elevado a siete millones de euros el "agujero económico" para las arcas públicas municipales como consecuencia de la "mala gestión" y "negligencia" del Partido Popular en el servicio de Parques y Jardines, de los cuales cinco millones serán por descuentos mal practicados y otros dos millones en intereses de demora, ha concretado.

En una rueda de prensa este martes, Fernández ha explicado que la sentencia conocida la semana pasada --que condena al Ayuntamiento a pagar casi tres millones de euros-- solo afecta a los descuentos mal practicados en las facturas de la empresa hasta 2021, "a los que habrá que añadir las retenciones que han continuado al menos hasta mayo de 2023", ha advertido.

Así, el portavoz socialista ha anunciado una moción en la que exigirá que se depuren responsabilidades políticas con "dimisiones o ceses al más alto nivel del Gobierno municipal", y ha señalado a la Junta de Gobierno Local del PP y a la Dirección General de Medio Ambiente.

El concejal ha indicado que el origen de este "desastre para las arcas municipales" es la subida del IVA del Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, a la que siguió un "recorte encubierto" del exalcalde, Iñigo de la Serna, por el que convirtió el precio del contrato en "IVA incluido".

Una decisión que, según ha recordado, recibió el "reproche" del Tribunal de Cuentas y también "figura en la querella por malversación contra varios cargos del PP, incluida la actual alcaldesa, dos exconcejales de Medio Ambiente y la directora de Medio Ambiente"

El portavoz del PSOE ha hecho hincapié en que "a este conflicto judicial no se tenía que haber llegado" y ha subrayado la responsabilidad política del PP por "cinco años de este servicio sin contrato", situación a la que se llegó "por el fracaso del concurso público de 2019 adjudicado a una empresa afín al PP cuando el dinero de la oferta no daba ni para pagar las nóminas".

También ha recalcado las "advertencias previas", tanto del técnico municipal del servicio de Parques y Jardines como de un informe externo encargado por el PP y que avalaban los importes de las facturas, así como de la propia oposición del PSOE en los plenos. "Nos habríamos evitado este despilfarro" pero "el PP no hizo ni caso", ha lamentado.

Por estos motivos, ha adelantado que el PSOE presentará una moción al próximo Pleno para revisar las retenciones entre 2021 y 2023 y para que cesen "los descuentos injustificados que siguen percutiendo en el mismo error y adaptar el presupuesto para hacer frente a las sentencias y evitar seguir engordando la bola de intereses".

Y ha reiterado su exigencia de que se depuren responsabilidades "al más alto nivel", porque "no puede ser que los únicos que paguen en esta ciudad sean los santanderinos". "Ceses o dimisiones" en la "estructura de gobierno del Ayuntamiento" por "una gestión negligente con un coste de siete millones de euros a pagar con el dinero de los santanderinos".

IGUAL: "O NO SE ENTERA O MIENTE"

Por otra parte, el portavoz socialista ha respondido a las explicaciones dadas por la regidora del PP y ha asegurado que es "radicalmente falso" que el Ayuntamiento haya ganado dos asuntos contra Parques y Jardines por 1,7 millones de euros "porque ambas reclamaciones siguen en el Contencioso".

Así, Fernández ha instado a Igual a ser "más rigurosa" y "más prudente" porque "no tiene un buen historial en los conflictos respecto a los servicios públicos desde que es alcaldesa".

De esta manera, la ha acusado de "insultar a la inteligencia de los santanderinos" al pretender "una ceremonia de la confusión" para "hacernos creer que no habrá perjuicio para las arcas municipales, como ya hizo con el conflicto de las basuras".

"O no se entera o miente, es insolvencia o mala fe", le ha recriminado, al tiempo que ha rechazado que hubiera "cuestiones que no estaban claras", como argumentó Igual. "La única que al parecer no lo tenía claro era ella y si no lo ha entendido es porque no está preparada para gestionar un Ayuntamiento como el de Santander", lo que ha considerado "dramático".

Por último, Fernández ha tachado de "intolerables, inadmisibles y vergonzosos" sus "ataques" a la oposición "por hacer nuestro trabajo" y "decir la verdad". "La señora Igual nos ataca por hacer nuestra labor democrática de fiscalizar al equipo de Gobierno: porque sabe que decimos la verdad y porque es consciente de que se lo habíamos advertido".