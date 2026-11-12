El PSOE exige al Ayuntamiento la entrada gratuita a Navilia Light Park para todas las personas empadronadas en Santander

Cartel de Navilia Light Park. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exigirá en el próximo Pleno municipal que el Ayuntamiento de Santander garantice la entrada gratuita a Navilia Light Park a todas las personas empadronadas en la ciudad, previa acreditación de su residencia, durante todo el periodo de apertura de esta actividad navideña.

En un comunicado, el PSOE ha subrayado que su propuesta contempla también el acceso gratuito para todos los menores de 18 años, con independencia de su municipio de residencia.

El secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha denunciado que las condiciones económicas establecidas para acceder a esta iniciativa suponen "una barrera injustificada para muchas familias santanderinas y limitan el disfrute de una actividad instalada en un espacio público".

"Es un despropósito que una familia tenga que pagar diez euros por persona para disfrutar de una actividad instalada en un parque público de su propia ciudad. Los espacios públicos son de todos y no podemos permitir que el acceso a ellos dependa de la capacidad económica de cada familia", ha afirmado.

Desde el PSOE han matizado que las tarifas anunciadas establecen un precio general de 10 euros por persona, con descuentos para los residentes en Santander mayores de 14 años y para los niños y niñas de entre 3 y 14 años.

Sin embargo, estas tarifas reducidas solo estarán disponibles entre el 9 y el 22 de diciembre, lo que supone que las familias tendrán que asumir un mayor desembolso durante las vacaciones escolares.

"Precisamente cuando los niños y niñas tienen más tiempo libre y las familias buscan alternativas de ocio para disfrutar de la Navidad, el Ayuntamiento privatiza el principal espacio verde de la ciudad y fija un precio desproporcionado para acceder", ha señalado Fernández.

El portavoz socialista ha insistido en que el PSOE no cuestiona la celebración de actividades navideñas, que considera "positivas" para dinamizar Santander, pero reclama que estas iniciativas sean compatibles con el carácter público de los espacios en los que se desarrollan y que su disfrute esté garantizado para toda la ciudadanía.

"Nos parece bien que Santander cuente con propuestas atractivas durante la Navidad, pero lo que no podemos aceptar es que se conviertan los espacios públicos en recintos de pago o que se establezcan condiciones que excluyan a las familias por razones económicas", ha defendido.