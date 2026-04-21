El PSOE exige al Gobierno de Cantabria dragar el Puerto de Santoña de manera "inmediata"

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SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha exigido al Gobierno de Cantabria (PP) acometer el dragado del Puerto de Santoña "de manera urgente e inmediata" y ha denunciado que varios buques pesqueros de gran calado no han podido atracar en la localidad para descargar y subastar sus capturas, y se han ido a otros puertos.

Por este motivo el Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción de urgencia para debatir este asunto en el Pleno de este miércoles, 22 de abril, con el objetivo de instar al Ejecutivo regional a realizar el dragado del Puerto, su canal de acceso, la barra y la dársena.

Además, el PSOE preguntará en el Parlamento de Cantabria "por qué el Gobierno ha incumplido el Plan de dragados por segundo año consecutivo en el Puerto de Santoña", ya que asegura que este documento "es muy claro y señala que es necesario hacer el dragado de los puertos con carácter previo al comienzo de las costeras del verdel y el bocarte". En concreto, la temporada del bocarte está en curso y la del verdel comenzó en febrero.

En el ámbito local, la secretaria general del PSOE de Santoña, Carmen González, ha indicado que la moción que presentará mañana fue defendida en abril de 2025 "en similares términos" y que en aquel momento el Gobierno regional justificó el retraso en la tramitación del nuevo expediente de contratación del Plan de Dragados.

En este sentido, ha puntualizado que este año "no tienen excusa que les valga", ya que "no se puede justificar que en estas fechas no se haya dragado" por aquel motivo ya que "el contrato está en vigor", ha afirmado.

Por ello, ha reclamado que el documento refleja que el dragado "debe realizarse en tiempo y forma, entre febrero y marzo, con carácter previo al comienzo de las costeras del verdel y el bocarte. Y este año tampoco se ha cumplido".

"Nos encontramos a finales de abril y en plena costera del bocarte sin noticia alguna del dragado", algo que, según ella, ha generado "los primeros perjuicios" a la Cofradía de Pescadores y a las embarcaciones, porque los socialistas han tenido conocimiento de que varios buques pesqueros de gran calado no han podido acceder al Puerto santoñés.

Mientras tanto, otros barcos han tenido esperar a la subida de la marea para poder entrar, "con los perjuicios que eso conlleva y los peligros que puede suponer a la navegabilidad segura", ha añadido.

Por último, ha denunciado que esta situación pone "en riesgo" la navegabilidad por la canal y genera "incertidumbre y una imagen negativa del puerto pesquero más importante de Cantabria" y ha opinado que "no puede permitirse" esta situación por "la imagen del Puerto, la seguridad en la navegabilidad y la calidad de servicios" prestados por la Cofradía de Pescadores a las embarcaciones.

PARLAMENTO

Por su parte, en otra nota de prensa, el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha reiterado que "las excusas de 2025 ya no valen para 2026 y el consejero de Fomento tendrá que explicar porque el Gobierno ha incumplido el plan regional de dragados".

En este sentido, ha pedido explicaciones y una solución "cuanto antes a esta situación que está perjudicando gravemente a un pueblo marinero, con tanto arraigo y tradición pesquera, de la que viven y trabajan muchas familias", ha enfatizado.

Iglesias cree este "perjuicio" ha sido causado "única y exclusivamente por responsabilidad del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga", al que ha reiterado que "no busquen excusas y dejen de marear la perdiz".

EL PLAN DE PUERTOS

Por parte del Gobierno, el consejero Roberto Media presentó el nuevo Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032 el pasado 11 de marzo, en una rueda de prensa en la que avanzó que éste contempla un presupuesto específico de 650.000 euros para ejecutar el dragado de Santoña y una inversión de 3,3 millones de euros para reforzar y reparar el muelle pesquero en la dársena norte, el cual se iba adjudicar a lo largo del mes pasado.

El Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2025-2032 es un documento que recoge las prioridades y actuaciones a ejecutar en ese periodo en los puertos de titularidad autonómica, y movilizará cerca de 70 millones de euros.

Actualmente, desde su publicación el pasado 4 de marzo en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se encuentra en fase de información pública por un plazo de dos meses. A partir de entonces, y tras analizar las alegaciones presentadas y los informes sectoriales, el documento entrará en su última fase con el objetivo de ser aprobado de manera definitiva a finales de 2026 en Consejo de Gobierno, previo pronunciamiento del Parlamento de Cantabria.