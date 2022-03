El PSOE exige a Igual que destituya a Nalda por las condenas al Ayuntamiento por vulnerar derechos fundamentales

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha exigido este martes a la alcaldesa, Gema Igual (PP), la destitución inmediata de su concejal de Personal, Pedro Nalda (PP), por las condenas del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al Ayuntamiento por vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical recogido en el artículo 28 de la Constitución Española.

El PSOE ha exigido esta destitución un día después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al Ayuntamiento por vulnerar el derecho a la libertad sindical, en concreto de USO-APLB, al negarse a convocar a su sección a la Mesa de Personal Funcionario y por impedirle entrar, con plenitud de derechos -con voz y voto- a una reunión celebrada en febrero del año pasado.

En un comunicado, Fernández ha recordado que es la segunda sentencia del TSJC por la "actitud de Nalda de impedir la participación del sindicato USO en la Mesa de Negociación con voz y voto", tras la resolución del 11 de febrero de 2021, y la quinta sentencia judicial contraria al Consistorio por decisiones del concejal de Personal.

"No son admisibles los recortes del PP en democracia en el Ayuntamiento de Santander", ha denunciado el socialista, al tiempo que ha pedido "coherencia" a la alcaldesa, que recientemente afirmaba, sobre las discrepancias con Ciudadanos, que "no podrá estar al frente de la ciudad cualquier concejal, dependa de mi partido político o de mi socio, que no reme en la dirección de mejorar la vida de los santanderinos".

"Que se aplique el cuento con los concejales de su partido", le ha requerido Fernández en una nota de prensa, en la que considera "preocupante" la "reiteración de las conductas del concejal de Personal que hacen que el Ayuntamiento vulnere las leyes".

Además de las sentencias contrarias por vulneración de leyes fundamentales, Fernández ha recordado las sanciones al Consistorio por el incumplimiento de la Ley de Igualdad (al no tener un Plan de Igualdad como empresa), cuestión que ha empezado a corregirse gracias a una moción presentada por el PSOE y aprobada por unanimidad.

Del mismo modo, ha apuntado incumplimientos como la aprobación de la plantilla de 2021 sin respetar los acuerdos con los sindicatos en la Mesa de Negociación, "por lo que tuvo que rectificar la alcaldesa"; o el desmentido reciente de UGT, CSIF y CC.OO. a las aseveraciones de Igual y Nalda sobre el concurso de méritos del puesto de jefe de Vialidad.

En relación a este asunto, el PSOE ha denunciado que Nalda "modificó la RPT con el rechazo frontal de todos los representantes de los trabajadores" para que el concurso de méritos se abriera a todo el Estado, "lo que ha desembocado en la selección plagada de irregularidades de un aspirante que es compañero de promoción del concejal de Fomento, César Díaz (PP), y que estuvo 12 años desempeñado cargos de libre designación en organismo gobernados por el PP de Ceuta".

En opinión del portavoz socialista, si Igual no destituye a Nalda es porque "es un peón del régimen útil para mantener el cortijo del PP en el Ayuntamiento".

Por último, Fernández ha recordado que el PSOE ya ha pedido en varias ocasiones la dimisión de Nalda porque "a base de mentir constantemente ha perdido toda la credibilidad y toda la legitimidad en la interlocución con los trabajadores municipales".