El PSOE lamenta que el PP presente el proyecto de Presupuestos de Cantabria 2026 "sin apoyo parlamentario"

El PSOE cántabro lamenta que el PP presente el proyecto de Presupuestos "sin apoyo parlamentario" - PSOE

SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Cantabria (PSC-PSOE) ha lamentado este viernes que el Gobierno de Cantabria (PP) haya aprobado horas antes, y registrado en el Parlamento, el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2026 "sin apoyos parlamentarios para hacerlo realidad".

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha dicho que este hecho muestra "las urgencias" de los 'populares' "por simular estabilidad en Cantabria", ha informado la formación.

Para Iglesias, estas cuentas son "ficticias, porque nadie se creería que pueden cumplirlas" y ha vaticinado que Buruaga sumará "un nuevo fracaso a su carrera como presidenta, convirtiéndose en la primera en 30 años" que no aprueba el Presupuesto regional.

El socialista ha defendido que Cantabria ha sido "sinónimo de estabilidad" desde 1995, excepto con este Gobierno, que tiene la comunidad autónoma "paralizada en materia de inversiones propias y deteriorada por el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos".

Sin embargo, el portavoz cree que ahora "no existe" estabilidad ni crecimiento económico porque Cantabria es "la última" comunidad en incremento del PIB en 2024, "muy por debajo de la media".

Asimismo, ha dicho que la presidenta "no gobierna", sino que gestiona la "buena herencia" del gobierno anterior (PRC-PSOE) y pone "siempre los intereses partidistas por delante de los de Cantabria, sin ningún tipo de transparencia con los grupos parlamentarios".

En esta línea, Iglesias ha criticado que los grupos "hemos sido los últimos en conocer el proyecto de presupuesto, lo que da idea del respeto que tiene el PP al Parlamento de Cantabria y a los representantes de los cántabros y de las cántabras".