El PSOE llevará al Pleno una iniciativa en defensa de los derechos fundamentales ante la 'prioridad nacional' de Vox

El portavoz socialista, Mario Iglesias, y la diputada, Norak Cruz - PSOE

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE llevará al Pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes, 11 de mayo, una proposición no de ley en la que defenderá los derechos fundamentales "de todas las personas que viven" en la región, en respuesta directa a la 'prioridad nacional' de Vox y "la estrategia de odio y discriminación que promueve la extrema derecha".

Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa su portavoz parlamentario, Mario Iglesias, en la que ha aseverado que la comunidad "no puede ser tierra abonada por el odio".

"Las instituciones tienen la obligación de posicionarse del lado de la dignidad de las personas", ha subrayado al respecto.

Según ha explicado, la iniciativa incide en que el Estatuto de Autonomía obliga al Parlamento y al Gobierno de Cantabria a promover la igualdad real y efectiva de todas las personas, "sin excepción".

En este sentido, el portavoz socialista ha advertido que "institucionalizar la discriminación no es una opción legal en esta región" y ha alertado que "quien lo intente encontrará la respuesta de los tribunales, como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas".

En concreto, propone que "se garantice el cumplimiento de la Constitución y el Estatuto", que se agilicen los procedimientos administrativos derivados de la regularización extraordinaria, que los ayuntamientos desarrollen planes de integración real y que los recursos del Estado lleguen a todos los municipios "sin discriminación por sexo, origen, orientación sexual o religión".

LISTAS DE ESPERA

Por otro lado, el PSOE pedirá explicaciones al Gobierno 'popular' sobre las listas de espera y su "fallido" plan de choque de 65 millones de euros.

De este modo, interpelará al consejero de Salud, César Pascual, sobre la situación de las listas de espera en el Servicio Cántabro de Salud, tras conocerse los datos del Ministerio de Sanidad a cierre de 2025.

Al respecto, Iglesias ha detallado que Cantabria se encuentra "a la cola del país" en lista de espera quirúrgica, con casi 14.500 cántabros esperando una operación con un tiempo medio de demora de casi 140 días.

"O falla el plan o falla su dirección. En cualquier caso, el Gobierno de Buruaga ha fallado", ha aseverado.

Por ello, los socialistas exigirán a Pascual que explique por qué la comunidad tiene "los peores datos del país y cómo piensa revertirlo". Además, han mostrado su "preocupación" por "la tendencia a la privatización del PP" y se han cuestionado si la externalización "será la solución que vendan para corregirlo".

"La sanidad pública no es un servicio más: es cuidar a los ciudadanos y no abandonarlos a su suerte. Hay que fortalecer el sistema público, invertir en profesionales, reducir esperas con medios propios y sin externalizaciones", ha señalado el portavoz.

MONTES Y CARGA BUROCRÁTICA DE LOS DOCENTES

Asimismo, el Grupo Parlamantario Socialista también defenderá otra PNL en defensa del bosque autóctono de Cantabria, aplazada del Pleno anterior, que incluye, entre otras propuestas, una ley de montes propia, un nuevo Plan Forestal 2027-2050 y el pago por servicios ecosistémicos a quienes cuidan bien el monte.

En materia educativa, preguntará al consejero del aérea, Sergio Silva, por la carga burocrática que soportan los docentes de la educación pública.

En este sentido, Iglesias ha advertido que su "crecimiento constante reduce el tiempo que dedican al aula y a la atención al alumnado".

Por último, el PSOE preguntará a la Consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, por qué Cantabria se ha quedado fuera del convenio Licicaz, el sistema informático que permite gestionar de forma coordinada las licencias de pesca y caza entre comunidades autónomas.