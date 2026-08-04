El PSOE llevará al primer Pleno del próximo curso una iniciativa "en defensa de la educación pública"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, se reúne con miembros de la Junta de Personal Docente no Universitario - EUROPA PRESS

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE cántabro llevará al primer Pleno parlamentario del próximo curso político un Proposición No de Ley (PNL) para defender los intereses de la educación pública.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios, el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, tras haber mantenido este martes una reunión con diferentes miembros de la Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria.

Casares ha explicado que llevarán esta iniciativa a la Cámara porque, en su opinión, la educación pública de Cantabria "está amenazada", algo que "no solo lo dice el PSOE", puesto que cada vez "hay más voces que lo confirman", según ha añadido.

"Es tiempo de defender lo público y especialmente la educación. Hay cuatro puntos que son esenciales para los sindicatos (...) y que el PSOE comparte en su integridad", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que es el momento de trabajar en reducir las ratios de la educación pública, disminuir la burocracia, regular las actividades extraescolares y de repensar las "unidades de la enseñanza concertada que se siguen manteniendo", mientras "se reducen" en la pública.

El líder de los socialistas ha señalado que los sindicatos le han trasladado "datos muy preocupantes" a escasas semanas de iniciar un nuevo curso escolar, y es que para el próximo año académico y según ha denunciado, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), "quiere reducir 108 profesores en educación infantil y primaria".

"Esto es un escándalo (...) ¿Qué estaría pasando si estos 108 trabajadores fuesen de cualquier otra empresa? Estaríamos todos en la calle defendiendo los puestos de trabajo", ha criticado.

Por ello, el secretario general del PSOE ha asegurado que va a trabajar de la mano de la Junta de Personal para "tratar de evitar esos recortes".

VA DE POLÍTICA.

Por otra parte, Casares ha criticado las declaraciones de Silva la semana pasada replicando a la ministra de Educación, Milagros Tolón, cuando aseveró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que le preocupaba la situación de la educación pública de Cantabria, a lo que el consejero le instó a "dejar de politizar" con este área.

Sin embargo, el secretario general del PSOE tiene claro que esto "va de política", porque "va de defender la educación pública o la privada".

"El Partido Socialista y el Gobierno de España defienden la educación pública. Por eso hacemos ese alegato en defensa de los profesores, de nuestros niños y de la educación de esta tierra", ha sentenciado.

CAMPAÑA Y HUELGA.

Por su parte, la presidenta de la junta, Rus Trueba, ha explicado que ha pedido esta reunión con el PSOE para solicitar su apoyo en la campaña 'Por la Pública' que ha comenzado "debido a la falta de negociación en cuestiones estructurales de mejora de las condiciones laborales de los docentes y de la calidad de la enseñanza pública de Cantabria".

Y ha recordado que para el inicio del próximo curso, que comienza en septiembre, la Junta de Personal ha promovido una huelga de extracolares "para forzar una regulación que dé seguridad tanto al alumnado como a los docentes en estas salidas".