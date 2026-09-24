El PSOE llevará al próximo Pleno propuestas para impulsar la industria cántabra y combatir la deslocalización

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista llevará al próximo Pleno del Parlamento una proposición no de ley para impulsar la industria de Cantabria y combatir la deslocalización empresarial, con varias propuestas que buscan atraer nuevas inversiones y, al mismo tiempo, consolidar y proteger el tejido existente.

La iniciativa plantea reimpulsar la Mesa Sectorial del Diálogo Social y la Alianza por la Industria incorporando al Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales y la Universidad de Cantabria, así como instar al Ejecutivo del PP a que presente antes de terminar la legislatura un proyecto de Ley de medidas para la consolidación, el fortalecimiento y el establecimiento de la industria en Cantabria y contra la deslocalización empresarial.

Además, la PNL pide condicionar las ayudas públicas autonómicas al compromiso de las empresas beneficiarias de mantener sus operaciones en Cantabria, estableciendo el reintegro de las ayudas e intereses en caso de incumplimiento de las condiciones.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha defendido que "cuando una empresa recibe ayudas, es decir, dinero público pagado con los impuestos de los cántabros, se necesitan garantías de retorno en forma de empleo estable de nuestra región. Se trata de proteger aquellos sectores clave que vertebran comarcas como Besaya o Campoo y cuya marcha atrasa a toda una red de auxiliares, proveedores y transporte".

Iglesias ha presentado este jueves en rueda de prensa las iniciativas que el grupo llevará al Pleno del próximo lunes, en el que también formulará una interpelación al Gobierno sobre el cierre de aulas y la supresión de unidades y plazas docentes en la red pública para el curso 2026-2027.

El portavoz ha subrayado que la educación pública constituye una de las principales preocupaciones de los socialistas ante las decisiones que está adoptando esta legislatura el Gobierno del PP en torno a los recursos y plantillas docentes.

En este sentido, preguntará al consejero de Educación, Sergio Silva, por la planificación del próximo curso ante las denuncias de la comunidad educativa sobre la supresión de 52 aulas y 176 plazas docentes, 108 de ellas en Infantil y Primaria.

Iglesias ha reiterado que el descenso de alumnos derivado de la caída de la natalidad "no es excusa para recortar" sino, por el contrario, "una gran oportunidad para mejorar", como ya defendieron los socialistas en el pasado Pleno en una proposición no de ley para reducir ratios y reforzar plantillas que tumbaron PP y Vox.

"Ninguno de los dos creen en la educación pública. El PP nunca ha creído, pero ya ni disimula: compra el discurso a la extrema derecha", ha sentenciado el diputado.

PREGUNTAS SOBRE LA MORTANDAD DE AVES Y EL CRA ASÓN

Finalmente, los socialistas preguntarán al Gobierno en el próximo Pleno sobre las obras que se están realizando en el Colegio Rural Agrupado (CRA) 'Asón', con el objetivo de conocer el calendario real de finalización y las medidas previstas por el Gobierno ante los retrasos; así como acerca de las aves muertas aparecidas en la ría de San Martín de Suances durante el pasado mes de agosto.

Al respecto, el grupo quiere conocer toda la información ya que critica que el Ejecutivo ha actuado con "opacidad" y de forma "errática" y "descoordinada con el Ayuntamiento".