PSOE muestra "absoluta confianza" en Agustín Molleda tras conocerse que ganó una oposición en Cartes durante su alcaldía

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Cantabria ha mostrado este miércoles su "absoluta confianza" en su secretario de Organización, Agustín Molleda, después de que se haya conocido que el exalcalde de Cartes convocó y ganó en 2022, durante su mandato, un concurso oposición por méritos --eligió a los miembros del jurado-- para estabilizar su puesto como encargado de mantenimiento del Ayuntamiento, según ha publicado hoy El Diario Montañés.

Así lo ha manifestado la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, a preguntas de la prensa, en las que ha defendido que Molleda "estaba en pleno derecho de hacer lo que hizo conforme a la legislación vigente en ese momento", en el que tuvo lugar una estabilización de plazas de personal interino.

En este sentido, la socialista ha asegurado que "no vamos a dar pábulo y generar ruido a una polémica donde en realidad no hay polémica".

Asimismo, Quiñones ha recordado que "Agustín ha sido trabajador del Ayuntamiento de Cartes durante 12 años y 28 días", durante los que, en su opinión, "ha probado su capacidad como trabajador y también tiene probada la maravillosa gestión que hizo como alcalde durante 10 años y, por supuesto, la que está haciendo como secretario de Organización actualmente en el Partido Socialista".

La portavoz ha reiterado, durante una rueda de prensa en la que ha abordado la actualidad política de la región, que "todo está conforme a la ley" y que "el Partido Socialista no va a ser el que vaya contra los derechos laborales de nadie".