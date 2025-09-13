El PSOE muestra sus condolencias por el fallecimiento de Agustín Ibáñez

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento este pasado viernes en un accidente de moto de Agustín Ibáñez, delegado del Gobierno en Cantabria entre 2004 y 2011, diputado autonómico y concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santoña.

Los socialistas cántabros han señalado en nota de prensa que "fue un comprometido servidor público que antepuso siempre los intereses de Cantabria y de los cántabros".

La portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones, ha trasladado en nombre de la Comisión Ejecutiva Autonómica el pésame a su familia, amistades "y al pueblo de Santoña, en el que tenía un profundo arraigo y siempre llevo en su corazón y en sus políticas".

"Agustín fue un político y un ciudadano ejemplar", ha destacado la que también fue delegada del Gobierno entre 2020 y 2023.

Para Quiñones, "su ejemplo debe hacernos reflexionar al conjunto de la clase política cántabra porque él siempre supo hacer prevalecer el interés general, el diálogo, el acuerdo y el entendimiento por encima de cualquier otro interés".

En este sentido, la portavoz del PSOE cántabro ha destacado "su trabajo silencioso pero permanente al frente de la delegación del Gobierno en Cantabria en la lucha contra el terrorismo de ETA, la defensa de los avances sociales y de derechos y libertades y el despliegue de inversiones que transformaron muchos municipios de Cantabria durante los años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".

Finalmente, Quiñones ha afirmado "la conmoción de toda la familia socialista de Cantabria por su fallecimiento". "Era un gran compañero que deja un enorme legado de servicio público pero también un afectuoso recuerdo en la memoria de todos los socialistas cántabros por su afabilidad, su generosidad y su disposición siempre a ayudar y a defender nuestras siglas", ha dicho.