El PSOE pide a Buruaga que censure la violencia y "desautorice" al concejal del PP tras la agresión a Casares

Quiñones. - PSOE

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha pedido a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que censure la violencia física y verbal "venga de donde venga" y "desautorice" la actitud del concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, David Setién, tras la agresión denunciada por el secretario general socialista y delegado del Gobierno, Pedro Casares.

En nota de prensa, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha denunciado que "el silencio de Buruaga es cómplice de la violencia del portavoz del PP de Ruesga".

"Hasta Alberto Núñez Feijóo le ha enmendado la plana y ha desacreditado su silencio pidiendo una investigación, demostrando una vez más que es una presidenta fuera de juego", ha señalado.

Quiñones ha criticado que han pasado 24 horas desde que se conoció la agresión física y verbal denunciada por Casares y "Buruaga demuestra que quien calla otorga, consiente y legitima la violencia que no tiene cabida en democracia".

"Una presidenta que no condena la violencia no representa a una Cantabria democrática, solidaria y decente", ha enfatizado la portavoz de los socialistas cántabros, que ha subrayado que el PP es "la única formación democrática que no ha condenado esta violencia que no tiene cabida en democracia".

En este sentido, Quiñones ha agradecido al PRC, IU, Podemos y Cantabristas sus muestras de apoyo y solidaridad.

Para la portavoz del PSOE de Cantabria, este silencio de Buruaga "demuestra una vez más su escasa talla política, que la hace vivir siempre escondida entre cálculos electorales". "Sus filtraciones delatan sus intenciones: cuando aún nadie hablaba de la denuncia, ya estaban filtrando que el portavoz del Partido Popular en Ruesga no tenía afiliación política y que no había habido agresiones físicas. Ellos mismos delataron que querían blanquear lo ocurrido", ha aseverado.

Por último, Quiñones ha lamentado que el PP "se haya radicalizado tanto en Cantabria para competir con la ultraderecha que sean incapaces de condenar las agresiones físicas y verbales a un contrincante político".

"La primera norma de un demócrata es no confundir adversarios con enemigos, el Partido Popular y el PSOE no somos enemigos sino adversarios políticos con ideas diferentes sobre Cantabria y cómo mejorar la vida de los cántabros, que merecen ser defendidas desde el respeto, la convivencia y la pluralidad", ha concluido.