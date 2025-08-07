El PSOE pide al Gobierno cántabro que valore asumir las rutas regionales de transporte

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha pedido al Gobierno regional que valore la propuesta del Ejecutivo de España para asumir la gestión de las rutas regionales de transporte.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a las comunidades autónomas de plazo hasta el 15 de septiembre para decidir su posición sobre el nuevo mapa concesional.

La portavoz de los socialistas, Ainoa Quiñones, ha destacado que el departamento que dirige Óscar Puente ha garantizado el mantenimiento de las paradas de las líneas de autobuses interurbanas y ha negado que dicho mapa vaya a "perjudicar a 30 municipios con la eliminación de 65 paradas", lo que afectaría a más de 112.000 cántabros.

En un comunicado, ha destacado que el Estado ha propuesto una financiación extraordinaria de más de 40 millones para que las comunidades asuman la gestión de las rutas de su competencia, y ha apuntado así que Cantabria recibiría dotación presupuestaria "suficiente", lo que aseguraría el mantenimiento de esas 65 paradas.

"El nuevo mapa concesional garantiza el mantenimiento de todas las paradas de autobuses en cualquier escenario y permitirá la rebaja de las tarifas y la reducción de los tiempos de viaje", ha subrayado Quiñones para terminar.