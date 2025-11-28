El PSOE preguntará a Buruaga sobre el "pelotazo millonario" de la carretera y puente Requejada-Suances

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, en la rueda de prensa - PSOE

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará en el Pleno del próximo lunes, 1 de diciembre, a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), sobre el "pelotazo millonario que pretende promover el Gobierno regional" con la carretera y puente entre Requejada y Suances.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa en la que ha emplazado a Buruaga a gobernar "poniendo el interés general por delante y no el empresarial" como, a su juicio, está haciendo el Gobierno con la modificación de la Ley de Carreteras "que quiere hacer para introducir la ejecución con una fórmula de colaboración público-privada".

Una fórmula con la que la carretera y puente entre Requejada (Polanco) y Suances pasa de costar 45 a 187 millones de euros, "un pelotazo millonario" y una "privatización" que "solo está denunciando públicamente el PSOE" cuando "va a comprometer los presupuestos de los próximos 26 años".

Iglesias ha insistido que la carretera, con esa fórmula, "va costar tres veces más de lo anunciado inicialmente". "Esa es siempre la herencia de los gobiernos del PP: hipotecar Cantabria", ha censurado.

El socialista ha reiterado que el PSOE defiende la construcción de esa carretera y puente entre Requejada y Suances "pero no de cualquier manera". "Carretera estratégica entre Suances y Requejada, sí; estrategia millonaria para beneficiar a no se sabe quién con el dinero de todos los cántabros y cántabras, no".

Y es que, para Iglesias, se trata de una operación "más rentable para el que la cobra que para el que la necesita, que somos todos", y por ello ha considerado que la presidenta regional tiene que dar explicaciones en la Cámara porque "nos preocupa mucho el trasvase sistemático que está realizando su Gobierno de lo público a lo privado".

OTROS ASUNTOS AL PLENO

En otro orden de asuntos, los socialistas defenderán en la próxima sesión plenaria dos proposiciones no de ley y una moción, y formularán varias preguntas, además de la dirigida a la presidenta.

En las PNL, el PSOE reclamará, por un lado, el cobro del complemento salarial por atención continuada por todos los profesionales sanitarios mientras están de baja por incapacidad temporal.

Al respecto, Iglesias ha señalado que el PP introdujo una enmienda en la ley de medidas que acompañó a los presupuestos de Cantabria de 2025 "para discriminar y que solo pudieran cobrar este complemento los médicos". Y con esta proposición no de ley se busca "corregir" esa "brecha" y "extender ese derecho laboral a todos los profesionales sanitarios".

En una segunda PNL, los socialistas pedirán constituir un Grupo de Trabajo sobre el Transporte Público por Carretera en Cantabria, una iniciativa que vienen reclamando las Mesas de Movilidad y que el PSOE quiere "empujar".

Mientras, en la moción, el PSOE instará al Gobierno regional a cambiar el planteamiento del programa musculoesquelético que "se ha convertido en una limitación para los médicos de Atención Primaria y una muestra de desconfianza absoluta a los especialistas de medicina familiar y comunitaria".

En las preguntas, los socialistas cuestionarán al Ejecutivo sobre la situación laboral de los bomberos forestales y sobre las oposiciones a maestros.