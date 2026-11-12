El PSOE presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Cantabria por su modelo "privatizador"

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2027, elaborado por el Gobierno del PP, ya que considera que son el "reflejo de su modelo de privatización, externalización, mala gestión y baja ejecución de las inversiones".

Y es que, para el PSOE, se trata de unas cuentas "ficticias" y "una carta a los Reyes Magos".

Esta enmienda a la totalidad se suma a la que anunció este miércoles el PRC por la "falta de credibilidad y soluciones".

Así lo ha anunciado, en un comunicado, el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, al término de las comisiones de presentación de los presupuestos ante la Cámara, que han finalizado este jueves con el análisis de las cuentas de las consejerías de Salud, Fomento y Cultura.

Los socialistas han mostrado su preocupación "por la baja ejecución presupuestaria" de los anteriores ejercicios con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, ante lo que han advertido que "no se creen" estas cuentas y que "aumentar las cantidades no hace ambiciosos los PGC si no logran ejecutarlos".

"No cuela que vayan a hacer en 2027 todo lo que no han hecho en cuatro años", ha sentenciado el PSOE, tras lamentar que el Gobierno se ha limitado este mandato a "terminar proyectos puestos en marcha la pasada legislatura".

"ESTÁN PENSANDO EN LAS ELECCIONES"

Precisamente, cuestionado sobre la oposición de los grupos al proyecto de Presupuestos, el diputado y senador autonómico del PP, Íñigo Fernández, ha opinado que las elecciones autonómicas y municipales están "muy próximas" y "todos estos anuncios de enmienda a la totalidad no dejan de ser posicionamientos electorales, cálculo electoral".

"Nadie está pensando en lo mejor para Cantabria cuando anuncia una enmienda a la totalidad del presupuesto sin haber estudiado siquiera el documento, sin haber negociado", ha trasladado Fernández.

A su juicio, los partidos "están pensando en las elecciones" y "ninguno", especialmente el PRC, "va a resolver su problema de liderazgo, mediante esta estrategia de hacerse notar y rechazar sin mirar y sin estudiar lo que propone el Gobierno de Cantabria".