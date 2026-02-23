El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos para parar el convenio de Santa Clotilde

PSOE propondrá en los ayuntamientos invertir los 256 millones del convenio de Santa Clotilde en mejorar el SCS - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos cántabros en los que este partido tiene representación para exigir la paralización del convenio singular del Gobierno regional (PP) con el hospital privado Santa Clotilde. Los socialistas proponen invertir los 256 millones del acuerdo en mejorar las prestaciones de los centros del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y en captar profesionales sanitarios.

El secretario de Salud del PSOE, Marcos Agudo, ha afirmado este lunes que el convenio supone "una afrenta sin precedentes" a la sanidad pública de Cantabria. "Nunca jamás, nadie, planteó semejante hipoteca con tan dañinas y duraderas consecuencias para los cántabros", ha sentenciado.

En una rueda de prensa, ha asegurado que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual, "pretenden detraer médicos, enfermeras y auxiliares de la sanidad pública para llevárselos a un hospital privado mientras asfixian a los hospitales comarcales y desmantelan los centros de salud y los consultorios rurales".

Y ha denunciado que esa decisión "inexplicable e innecesaria de Buruaga y Pascual nace sin concurrencia pública, con asignación discrecional, a dedo, y con el objeto evidente de desmantelar progresivamente la sanidad pública".

Agudo también ha criticado la justificación del Ejecutivo para suscribir el convenio, basada en "la imperiosa necesidad de reducir las listas de espera", y que a su juicio es "un argumento falaz" que fue "inhabilitado" el pasado 16 de enero por el propio Gobierno al publicarse la adenda al mismo según la cual, y como ha dicho, "el 99% de la financiación estaría garantizada, aunque la consecución de los objetivos no se alcanzase".

El responsable de políticas sanitarias del PSOE ha criticado que "únicamente se detraería el 1% del presupuesto comprometido en caso de incumplimiento", por lo que "da igual si Santa Clotilde cumple con los objetivos que el Gobierno de Cantabria se ha marcado o no: su financiación está asegurada".

"SANTA CLOTILDE NO DISPONE DE MEDIOS"

Además, ha cuestionado que el centro disponga de medios materiales y humanos para garantizar los objetivos del convenio y ha indicado al respecto que, para ello, Santa Clotilde "requeriría duplicar de 3 a 6 el número de quirófanos, añadir 16 habitaciones, pasar de 5 a 7 ecógrafos y casi triplicar el número de consultas".

Es decir, necesitaría "hacer una inversión ingente", así como "un incremento del 25% del personal sanitario", que pasaría de 168 a 245 profesionales".

Asimismo, Agudo ha señalado que Santa Clotilde "carece a día de hoy" de servicios como Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Ginecología, Urología, Cirugía Vascular, Radiología y Anestesiología, según ha enumerado.

Y añadido que lo "más sangrante" de todo es que Santa Clotilde ha recurrido a la subcontratación de "un grupo de capital riesgo radicado en Luxemburgo para la gestión del cribado del cáncer de mama".

Agudo ha comparecido acompañado de la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, quien ha dicho que la sanidad pública en Cantabria "está retrocediendo a pasos agigantados desde que gobierna María José Sáenz de Buruaga".

"Los que hoy recortan los recursos de la sanidad pública para dárselos a intereses de empresas privadas son los mismos que ya lo hicieron en 2011 cuando privatizaron todos los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla por 900 millones de euros", ha agregado en referencia a la presidenta y al consejero de Salud.