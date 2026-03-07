Archivo - El PSOE propondrá al Pleno impulsar un plan de salud con perspectiva de género - PSOE - Archivo

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, ha avanzado que los socialistas propondrán este próximo lunes, 9 de marzo, al Pleno impulsar un plan de salud con perspectiva de género para eliminar "desigualdades reales" que existen en el sistema sanitarios.

Las medidas de la proposición no de ley del PSOE plantean formación para el personal sanitario para detectar sesgos de género en atención e investigación sanitaria, así como la recopilación de datos para determinar los avances, ha informado el PSOE.

"En pleno siglo XXI, aún se invisibilizan dolencias de las mujeres", como los síntomas de un infarto "que la mayoría identifica con dolor intenso en el pecho que irradia al brazo izquierdo, sudor frío y opresión, pero la mayor parte de las mujeres presentan otros síntomas", ha señalado Iglesias.

"El conocimiento incompleto provoca que a veces las mujeres reciban diagnósticos más tardíos, peor atención y mayor medicalización", ha advertido, al considerar "necesario" impulsar este plan de salud con perspectiva de género.

Además, el PSOE llevará una moción para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a tomar medidas para que los resultados de las biopsias con resultado sospechoso de cáncer se informen a los pacientes en menos de 15 días.

Por otro lado, los socialistas interpelarán al Gobierno sobre el ERE en la planta de Solvay en Barreda y las obras de la carretera CA-500 entre el Alto de Laredo y Seña.

Sobre Solvay, Iglesias ha señalado que "está en juego el futuro de toda la comarca del Besaya" además de los trabajadores y sus familias, por lo que reclamará al Gobierno autonómico que, "como máxima autoridad laboral, explique la situación, facilite soluciones y acompañe a los trabajadores".

En cuanto a la carretera del Alto de Laredo a Seña, los socialistas preguntarán por qué se ha pasado el plazo y no está finalizada. "Cuando un Gobierno incumple un plazo, lo responsable es explicarlo. No hacer propaganda, sino dar respuestas. Eso es justo lo que pedimos: claridad y garantías", ha dicho.

Para concluir, el PSOE preguntará por el conflicto laboral del servicio de limpieza del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y sobre si el Gobierno tiene previsto seguir adelante con la modificación de la orden que regula la provisión de empleo docente interino.