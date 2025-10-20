El PSOE propone que AMUCCAM reciba el primer premio San Rafael del Parlamento y la UC

El secretario de Política Autonómica del PSOE y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, con el secretario general del PSC-PSOE, Pedro Casares - PSOE

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Autonómica del PSOE y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, ha anunciado este lunes que su grupo ha propuesto a la entidad AMUCCAM como candidata a recibir el Premio San Rafael, que organiza por primera vez la Universidad de Cantabria (UC) y el Parlamento.

En un comunicado, Iglesias ha señalado que con este premio el Parlamento y la UC pretenden reconocer, visibilizar y destacar la trayectoria de aquellas entidades o personas cuya aportación al entorno sanitario de Cantabria haya sido excepcional.

En este contexto, los socialistas consideran que esta entidad que lucha por las mujeres de Cantabria que tienen cáncer de mama, "hace una labor extraordinaria en la ayuda, la orientación y la asistencia de muchísimas mujeres contra esta enfermedad y es una digna merecedora de este reconocimiento".

Además, el portavoz parlamentario ha recordado que, con el nombre elegido para el premio, se quiere evocar el papel asistencial sanitario que tuvo el Hospital de San Rafael, actual sede del Parlamento de Cantabria, cuyas puertas estuvieron abiertas entre 1791 y 1929, año en el que comienza su actividad la Casa de Salud de Valdecilla.

El jurado está compuesto por cinco personas especialistas de reconocido, prestigio en el campo de la sanidad y "creemos que esta entidad que ayuda a las mujeres que padecen cáncer de mama cumple todos los requisitos para recibir esta distinción", ha dicho.

"Es un orgullo ver el recorrido de AMUCCAM en estos 25 años de historia, compromiso, solidaridad y acompañamiento y lucha contra esta terrible enfermedad que desgraciadamente padecen muchas de mujeres en Cantabria", ha expresado.

Por último, Iglesias ha subrayado que "no se pueden tolerar ni producir retrasos en la realización de las mamografías a mujeres, que las están esperando y para las que, muchas de ellas, depende la evolución de su salud".