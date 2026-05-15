El PSOE propone un plan para reducir listas de espera sanitaria que apuesta por reducir peonadas y "derivación privada"

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria propondrá en el próximo Pleno del Parlamento del lunes, 18 de mayo, un plan para reducir las listas de espera en la sanidad cántabra con medidas como estudiar y negociar en mesa sectorial un sistema de turnos para los profesionales, ampliar plantillas y redirigir los recursos actualmente destinados a "derivaciones privadas" y a peonadas -las horas extraordianrias que realizan los profesionales de forma voluntaria fuera de su jornada-.

Para ello, entre sus propuestas reclama abrir quirófanos, TACs y resonancias en jornada de tarde en horario ordinario y no como actividad extraordinaria, ya que considera que "el sistema trabaja muy por debajo de su capacidad" cuando "en Cantabria hay 47 quirófanos funcionando por la mañana y solo siete u ocho por la tarde".

Así lo ha indicado el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, que ha registrado la moción en la Cámara regional frente a las políticas impulsadas por el Gobierno del PP en estos tres últimos años, que para los socialistas solo han logrado "parchear" una situación ante la que "hay que poner soluciones y no excusas".

Y es que, ha afirmado, el plan de choque del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "no ha funcionado" pese a destinar "65 millones en tres años en derivaciones a centros privados y peonadas", como a su juicio evidencia que Cantabria ha cerrado 2025 "a la cola del país" en listas de espera.

"Llevamos tres años de Gobierno del PP y 65 millones de euros gastados en un plan de choque que no ha funcionado. Tres años y 65 millones para acabar siendo los últimos de España", ha subrayado Iglesias.

El portavoz socialista ha recordado, además, que el propio consejero de Salud, César Pascual, reconoció públicamente que reducir las listas de espera es "misión imposible". Ante ello, Iglesias ha espetado que, "si no es capaz, que deje paso a quien sí lo sea porque la ciudadanía necesita soluciones y no excusas".

Desde el PSOE han cuestionado el destino de esos 65 millones del plan de choque del Gobierno regional en los últimos tres años, porque insiste en que han ido "fundamentalmente en peonadas a profesionales y derivaciones a centros privados".

Pese a ello, el resultado, ha dicho Iglesias, "no ha podido ser peor". Así, ha detallado que se han realizado en la privada en ese tiempo 15.421 intervenciones frente a las 28.290 realizadas en jornada ordinaria de mañana en los centros públicos.

"El plan extraordinario produce la mitad que la actividad normal del sistema. Esto no es gestión, es parchear un sistema al que le están quitando recursos en lugar de reforzarlo", ha denunciado.

Por ello, la moción busca "más actividad pública, menos derivación privada, menos peonadas". "Así se reducen las listas de espera y así se trata con respeto a pacientes y profesionales", ha concluido el socialista.