El PSOE rechaza el "estacazo" a los santanderinos de la subida del 10,8% en el recibo del agua para 2023

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista de Santander, Daniel Fernández, ha rechazado el "estacazo a los santanderinos" que supone la subida de un 10,8% --el IPC-- en el recibo del agua en 2023, consecuencia, a su juicio, del "gravísimo error" de "privatizar servicios públicos que son esenciales" como el agua y las basuras.

En una rueda de prensa, Fernández ha advertido de una subida "histórica" de la presión fiscal para 2023 en Santander, debido a que el PP, en el Gobierno local con Cs, ha "desmantelado" todas las exenciones que se acordaron por la pandemia de la Covid, lo que demuestra su "afán recaudatorio, confiscador e insolidario" en un contexto como el actual, ha sostenido.

Además, ha afeado la "avaricia fiscal" de la alcaldesa, Gema Igual (PP), a la que acusa de querer "financiar su campaña institucional" a las puertas de unas elecciones, lo que ha calificado de un "abuso", que es "escandaloso" además de "inmoral".

En este sentido, Fernández ha lamentado que se eliminen todas las medidas excepcionales que se aprobaron para hacer frente a las consecuencias de la Covid-19, con lo que el Ayuntamiento ingresará 1,4 millones de euros más en 2023. Unas medidas que estaban "consensuadas" y que ahora el PP ha "desmantelado" y "finiquitado unilateralmente".

"Mientras el Gobierno de España las mantiene y las extiende porque entiende que hay un contexto de guerra en Ucrania que afecta a nuestra economía, a los precios y a la situación de las familias, el PP en Santander cierra con un portazo todas las exenciones de la pandemia", ha denunciado.

Medidas que, como ha detallado, estaban ligadas al mantenimiento de la contratación, como las bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los locales con empresas que mantienen el número de trabajadores, o en el Impuesto de Actividades Económicas a las empresas que contraten trabajadores.

Además, ha calificado como "avaricia fiscal" lo relativo a la Tasa Urbanística, "en un momento en el que se mueve mucho la obra de rehabilitación y de eficiencia energética impulsada por los gobiernos de España y Cantabria movilizando millones de euros en ayudas".

CONTRADICCIONES DEL PP SOBRE IMPUESTOS

Por este motivo, ha señalado las "contradicciones del PP", porque "mientras exige bajar todos los impuestos en España, luego donde gobierna, como en Santander, eleva la presión fiscal".

En este sentido, ha lamentado que el Ayuntamiento no tenga presupuesto y que "no se sepa en qué se va a invertir el dinero, pero sí el dinero que nos van a recaudar". "Con el PP en la Alcaldía se recauda mucho a los santanderinos, pero no se les devuelve en inversiones transformadoras para la ciudad o con servicios públicos eficientes", ha cuestionado.

"No tenemos presupuesto ni lo vamos a tener. No sabemos en qué se va a gastar el dinero público, ni lo vamos a saber. No conocemos las prioridades del equipo de Gobierno, ni las inversiones para la ciudad. Nada. Pero sí tenemos ordenanzas fiscales, es decir, sí sabemos el dinero que nos van a recaudar", ha recalcado.

Y ha argumentado que el PSOE entiende que "hay que recaudar para prestar buenos servicios públicos a los santanderinos", pero "si se incrementa la recaudación y el servicio se deteriora, es una estafa", como, a su juicio, ha ocurrido con la subida de la tasa de basuras, que este próximo año se congela, pero "viene de una subida de un 125%".

Respecto al incremento del recibo del agua, considera "una barbaridad" que "en plena crisis de precios la alcaldesa de la ciudad suba un 10,8% el recibo del agua y que nos diga que no se puede hacer nada al respecto" puesto que se debe aplicar el IPC por obligación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio.

En su opinión, es la consecuencia de la "privatización del servicio en 2006", con Gonzalo Piñeiro como alcalde e Íñigo de la Serna como concejal de Medio Ambiente, que "produjo un desequilibrio de la concesión favorable a la empresa de más de cinco millones de euros que hay que compensar". "De aquellos polvos, estos lodos", ha enfatizado.

MANIPULACIÓN E INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL PLENO

A su juicio, lo dicho por la alcaldesa respecto al "ahorro" de los santanderinos en los impuestos es "una burda manipulación" cuando afirma que el IBI "no se toca" y que supondrá un ahorro de 4,7 millones de euros.

Y es que, según ha remarcado, este impuesto "jamás" se ha calculado teniendo en cuenta el IPC. "Vendernos como un ahorro en el IBI que no suban el tipo con arreglo a la subida del IPC es una manipulación inaceptable", ha recalcado.

También ha considerado que el IBI no es progresivo y beneficia a las rentas más altas y que la Plusvalía, que se queda como está, es un impuesto potestativo porque el Ayuntamiento "no está obligado" a cobrar por las herencias. "Repiten el mantra de que el dinero mejor en el bolsillo de los santanderinos, pero el dinero se queda en el bolsillo del PP", ha criticado.

En cuanto al impuesto de Circulación, considera que "es caro", y ha explicado que el PSOE tenía la intención de presentar una propuesta para que pagaran más aquellos vehículos de mayor potencia al ser los más caros y los que más contaminan.

"El PP nos ha hurtado el debate sobre estos impuestos al no haber convocado la mesa de trabajo con los Grupos Políticos, incumpliendo así un acuerdo del Pleno", ha concluido.