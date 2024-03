El PSOE reclama que el Parlamento publique el patrimonio de los diputados

Zuloaga exige a Ayuso que "dé explicaciones y asuma responsabilidades" tras la denuncia de la Fiscalía a su pareja por presunto fraude fiscal



El PSOE llevará al Pleno del próximo lunes, 18 de marzo, una moción para reclamar que el Parlamento de Cantabria adecúe su reglamento a la Ley de Transparencia y, en aplicación de ello, tenga que publicar el patrimonio de los diputados.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el secretario general del PSOE autonómico y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, que ha indicado que el Parlamento de Cantabria, es junto con el del País Vasco, "el único" que no hace público el patrimonio de sus diputados, algo que se debe a que su reglamento es anterior a la Ley de Transparencia y no se ha adecuado para adaptarlo a esta norma.

Zuloaga, que considera esta situación un "atraso evidente" en materia de transparencia en comparación con otros parlamentos, ha explicado que en la pasada legislatura, el PSOE, a través del entonces presidente de la Cámara, el socialista Joaquín Gómez, ya trasladó a la Junta de Portavoces la "necesidad" de adecuar el reglamento del Pleno a la Ley de Transparencia y garantizar así la publicación del patrimonio de los diputados, si bien ello no salió adelante al no contar los socialistas "con el apoyo mayoritario" del resto de grupos que en ese momento tenían representación (PP, PRC, Vox y Cs). Según Zuloaga, alguno de ellos no se posicionaron y otros lo hicieron en contra.

"Consideramos que esta es la fórmula de garantizar la dignidad de unas instituciones que representan a la ciudadanía de Cantabria y que exigen una alta responsabilidad de las personas que participamos de la vida política", ha dicho el dirigente socialista, que ha señalado que el patrimonio de los diputados de su partido se publica en la web del partido.

Zuloaga ha defendido la necesidad de que haya "bolsillos de cristal" que garanticen un "paso digno" por la política y cree que la iniciativa que llevarán los socialistas al Parlamento servirá para que el resto de grupos se pronuncien, entre ellos el PP, que sustenta al Gobierno regional.

"Ahora se va a ver el compromiso del PP con la transparencia", ha dicho Zuloaga tras hacer alusión al debate que ya hubo ayer en el Pleno del Parlamento sobre este asunto.

Zuloaga, como ayer hizo su compañero Jorge Gutiérrez en el Pleno, ha vuelto a acusar al Gobierno regional de falta de transparencia y, como prueba, ha vuelto a quejarse de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en calidad de portavoz del Ejecutivo, no ha ofrecido ninguna rueda de prensa tras las reuniones semanales del Consejo de Gobierno para exponer los asuntos más relevantes abordados en las mismas y exponerse a las preguntas de los medios de comunicación.

El líder socialista y exvicepresidente regional cree que ello puede tener una "doble lectura": o falta de transparencia o que la gestión sí es transparente por "inexistente".

LA DENUNCIA DE LA FISCALÍA A LA PAREJA DE AYUSO

Por otra parte, Zuloaga ha aprovechado la rueda de prensa para reclamar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), explicaciones después de que se haya conocido que la Fiscalía ha denunciado a su pareja por presunto fraude fiscal de unos 350.000 euros.

Zuloaga cree que la presidenta madrileña "debe dar explicaciones y asumir responsabilidades" por este "caso de corrupción de su entorno como --ha dicho-- "ha hecho el PSOE" tras salir a la luz el 'caso Koldo'.