PSOE requerirá al Gobierno avances para "afianzar el buen desarrollo" de los proyectos industriales en terreno de Sniace

SANTANDER 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista requerirá en el pleno de este lunes que el Gobierno de Cantabria realice avances para "afianzar el buen desarrollo" de los proyectos industriales que se ubicarán en los terrenos de Sniace.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, quien ha presentado dicha moción en defensa de la reindustrialización sostenible de la comarca, ya que "nos preocupa que el proyecto Besaya H2 se estanque, tal y como ha ocurrido con la marcha de Repsol de Polanco". Además, ha manifestado que esta es "la mejor opción" después del cierre de Sniace y los despidos de Bridgestone.

La moción exige que se fijen plazos para la descontaminación del terreno; se defina el destino de los suelos de la empresa pública SICAN dentro de las instalaciones de la antigua Sniace; y se cree un programa de formación profesional específico para la comarca del Besaya, centrado en perfiles ligados a las energías renovables, como el hidrógeno verde y la industria 4.0.

ASISTENCIA A MENORES MIGRANTES

Por otro lado, el Grupo Socialista ha anunciado que le hará una pregunta al Ejecutivo sobre los menores migrantes procedentes de Ceuta y Melilla después de que la Consejería de Inclusión Social interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra las dos últimas resoluciones de traslado firmadas por la delegada del Gobierno en Ceuta.

Los menores no acompañados "necesitan protección", ha alertado tras conocerse que la Fundación Diagrama dejará de prestar el servicio a estos menores "por no ser rentable". Además, ha asegurado que "estamos hablando de personas, de niños y niños y adolescentes".

En este sentido, el PSOE le preguntará al Gobierno de Cantabria (PP), por las medidas que tiene previsto desarrollar para garantizar la prestación y calidad del servicio, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados al mismo.

PACTO POR LA CULTURA

Por otro lado, los socialistas presentarán una proposición contra "la falta de estabilidad y continuidad en políticas culturales decididas y ambiciosas, y también a sus recursos limitados, a la fragmentación administrativa y a las dificultades para garantizar condiciones laborales dignas".

Por ello, propondrán un Pacto Autonómico por la Cultura para la protección y promoción del Patrimonio cultural de Cantabria, "con una financiación adecuada, estable y sostenible y políticas integrales que no dejen fuera a nadie", que también contemplará la mejora de las condiciones laborales y el fortalecimiento y modernización del sector.

Por otra parte, instarán al Gobierno a corregir la modificación de la Ley del Suelo "porque ni fija población, ni ayuda a combatir la despoblación y lo único que consigue es fomentar la proliferación de alojamientos turísticos y que se tensione aún más el mercado de la vivienda", ha asegurado Iglesias. Así, el PSOE pedirá los datos de viviendas construidas o en construcción en suelo rústico

Por último, la formación preguntará al consejero de Educación, Sergio Silva, sobre la situación de los centros de profesores CEP "ya que estamos preocupados por su gestión tanto por la situación actual de su plantilla como por las líneas formativas", ha dicho Iglesias.