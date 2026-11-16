El PSOE requiere formalmente la paralización del cobro y del vallado de los Jardines de Pereda para el parque de Navidad

El portavoz del Grupo Socialista de Santander, Daniel Fernández - PSOE

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista de Santander, Daniel Fernández, ha registrado un requerimiento formal ante el Ayuntamiento para exigir la paralización del vallado de los Jardines de Pereda y del cobro de entradas a través de la web para acceder al recinto navideño Navilia Light Park, ante "las dudas existentes sobre la cobertura legal de esta actuación".

En un comunicado, Fernández ha explicado que los pliegos del contrato adjudicado por el Ayuntamiento contemplan la iluminación, la decoración navideña y la realización de actividades en los Jardines de Pereda, pero no recogen expresamente la posibilidad de cerrar los jardines al público ni de cobrar una entrada por acceder a ellos.

"La señora Igual tiene que explicar a los santanderinos dónde está escrito que una empresa privada puede cerrar 8.000 metros cuadrados de jardines públicos y cobrarles 10 euros por entrar. Porque nosotros hemos revisado los pliegos y esa autorización no aparece expresamente por ninguna parte", ha afirmado.

El portavoz socialista ha apuntado que el contrato fue adjudicado a la empresa Chispas por un canon anual de 20.000 euros y que únicamente se presentó una oferta a la licitación.

"Estamos hablando de una empresa que paga 20.000 euros al año por una autorización municipal y que ahora pretende cobrar 10 euros a cada persona que quiera entrar en una parte de los jardines. Y la pregunta es bastante evidente: ¿sabían las demás empresas que podían hacer este negocio cuando se convocó el concurso? ¿Estaba contemplado desde el principio o se ha permitido después?", ha planteado.

En este sentido, Fernández ha insistido en que el Ayuntamiento debe aclarar si el cierre y el cobro de entradas estaban incluidos en la oferta presentada por la adjudicataria o si fueron autorizados posteriormente, así como facilitar los informes jurídicos y técnicos que avalen esa decisión.

"No estamos hablando de si nos gustan más o menos las luces de Navidad. Estamos hablando de cómo se utiliza el espacio público, de cómo se adjudican los contratos municipales y de si las reglas son iguales para todo el mundo", ha subrayado.

A través del requerimiento registrado, los socialistas solicitan que el Ayuntamiento identifique la resolución administrativa que autoriza expresamente el vallado de los jardines y el establecimiento de una entrada de pago, así como el órgano que aprobó las tarifas y las condiciones económicas de la explotación.

Además, reclaman la suspensión preventiva del cerramiento y de las restricciones de acceso mientras se comprueba su adecuación a la autorización municipal. En caso de que no exista cobertura administrativa suficiente, exigen que se restablezca el uso público de los jardines.

El escrito también advierte de que, si el cerramiento se ejecuta sin un título administrativo que lo ampare, podría constituir una actuación por vía de hecho, lo que abriría la puerta a las correspondientes acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

"Hemos pedido una respuesta urgente porque no tendría ningún sentido que el Ayuntamiento nos diera la razón cuando ya hubiera terminado la Navidad y los jardines llevaran semanas cerrados. Lo que queremos es evitar que se produzca una situación que después sea imposible reparar", ha explicado Fernández.

Por último, el dirigente socialista ha insistido en que su grupo no se opone a la celebración de actividades navideñas, sino a que se limite el acceso a un espacio público "sin que se haya acreditado la autorización necesaria".

"Queremos una Navidad con luces, con actividades, con niños disfrutando y con gente llenando nuestras calles. Pero no aceptamos que para conseguirlo haya que cerrar unos jardines que son de todos y poner una taquilla en la entrada", ha afirmado.

Daniel Fernández ha reclamado a la alcaldesa que dé explicaciones y atienda el requerimiento antes de que se consolide el cierre. "La señora Igual tiene dos opciones: enseñar la autorización que permite cerrar los jardines y cobrar por entrar, o paralizar el vallado. Lo que no puede hacer es actuar como si los Jardines de Pereda fueran suyos. Porque no son de la alcaldesa, ni de ninguna empresa. Son de los santanderinos", ha concluido.