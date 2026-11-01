El PSOE de Santander denuncia la acumulación de retrasos en el servicio municipal de licencias urbanísticas

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SANTANDER 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha registrado una batería de preguntas para el próximo pleno municipal con el objetivo de conocer la situación actual del servicio municipal de licencias urbanísticas, su dotación de personal, el volumen de expedientes pendientes y los tiempos efectivos de tramitación, así como las medidas previstas para mejorar su funcionamiento y garantizar una atención adecuada a profesionales y particulares.

En un comunicado, el portavoz municipal, Daniel Fernández, ha advertido que "no podemos normalizar la acumulación de retrasos en un servicio público fundamental, que necesita contar con los medios humanos y técnicos suficientes para atender a la ciudadanía y dar respuesta a los profesionales que dependen de su funcionamiento".

En este sentido, ha destacado que la tramitación de las licencias urbanísticas es "esencial" para la actividad económica y la vida cotidiana de la ciudad, ya que engloba actuaciones tan diversas como la construcción y rehabilitación de edificios, la mejora de la accesibilidad de las viviendas, las reformas de locales comerciales o la puesta en marcha de nuevas actividades.

En este sentido, ha señalado que la Ley 5/2022 establece un plazo máximo de un mes para resolver las licencias urbanísticas de obras menores y de tres meses para el resto de licencias urbanísticas, sin perjuicio de las suspensiones legalmente previstas.

"Sin embargo, los retrasos en la tramitación y concesión de licencias urbanísticas son una queja recurrente entre los profesionales que desarrollan su actividad en Santander. Necesitamos conocer qué está ocurriendo, cuántos expedientes están pendientes y qué está haciendo el Ayuntamiento para corregir esta situación", ha manifestado el portavoz socialista.

Desde el PSOE también han expresado su preocupación "por la posible insuficiencia de personal técnico municipal para atender el volumen de expedientes y las consultas relacionadas con cuestiones urbanísticas", como los cambios de uso, la segregación o agrupación de viviendas y las obras de rehabilitación.

Fernández ha explicado que, según las quejas recibidas, en determinadas ocasiones las solicitudes de cita para realizar consultas técnicas obtienen como respuesta que no hay personal disponible, sin que se facilite una previsión sobre cuándo podrá prestarse esa atención.

Por este motivo, el PSOE preguntará en el próximo Pleno municipal el procedimiento que existe actualmente para realizar consultas técnicas previas a la presentación de solicitudes de licencia, especialmente en aquellos casos que requieren aclaraciones sobre la interpretación del planeamiento urbanístico. También solicitará explicaciones sobre los motivos por los que se están denegando estas consultas.

Asimismo, los socialistas reclamarán información detallada sobre el número de expedientes presentados durante 2025 y los meses transcurridos de 2026.

La información solicitada distinguirá entre licencias de obra menor y de obra mayor, declaraciones responsables de obras menores y actuaciones que requieren proyecto técnico, así como expediente de actividad con obras y sin obras, diferenciando los sujetos a licencia y los tramitados mediante declaración responsable.

Desde el Grupo Municipal también pretenden conocer cuántos técnicos municipales están destinados actualmente a informar estos expedientes y cómo se distribuye el personal entre los distintos servicios implicados.

Por último, el PSOE pedirá al equipo de Gobierno (PP) que concrete qué medidas tiene previsto adoptar para reducir los tiempos de tramitación, reforzar la atención técnica a profesionales y particulares, y garantizar el funcionamiento de los procedimientos electrónicos de solicitud de licencias.