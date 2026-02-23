PSOE de Torrelavega expresa su "profunda preocupación" por los 77 despidos anunciados por Solvay

Archivo - Vista de Solvay - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Torrelavega ha expresado su "profunda preocupación" por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado este lunes por Solvay en su planta de Barreda para el despido de hasta 77 trabajadores.

El secretario general del partido en el municipio, José Luis Urraca, ha señalado en un comunicado que en los últimos años la empresa ha recibido "importantes ayudas estatales para garantizar su futuro" en la comarca del Besaya, como el PERTE de descarbonización, por importe de 30 millones de euros, "el mayor" de España.

Por eso, considera "sorpresivo e inquietante" el anuncio del ERE para la ciudad y para toda la comarca, y confía en que si finalmente se materializa el ERE, sea "lo menos traumático posible" y se prioricen bajas voluntarias, jubilaciones anticipadas y "cuantas medidas atenuadoras permitan minimizar el impacto" sobre la plantilla y sus familias.

"Consideramos imprescindible que cualquier medida que se adopte sea fruto del diálogo y esté pactada con el comité de empresa, garantizando la máxima transparencia y participación de la representación sindical", desea el PSOE, convencido de que el Gobierno de España "velará, como ha venido haciendo hasta ahora, por la defensa del empleo industrial y por el mantenimiento de la actividad productiva en Torrelavega".

"Esperamos el mismo nivel de compromiso y responsabilidad por parte del Gobierno de Cantabria, para que actúe con firmeza ante la empresa y se implique en la búsqueda de soluciones", añade Urraca, que finaliza trasladando el "apoyo, cercanía y compromiso" del PSOE a los trabajadores de Solvay en Torrelavega: "Estaremos a su lado en la defensa de sus derechos laborales y de un futuro industrial sólido para nuestra ciudad".