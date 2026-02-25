El PSOE ve la negociación de PP y PRC una "huida hacia adelante" y avanza que no apoyará unos PGC que "privatizan"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MARINA DE CUDEYO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, considera que el inicio de la negociación de los Presupuestos regionales entre PP y PRC es "una huida hacia adelante por las dos partes", y ha advertido que su formación no va a apoyar unas cuentas que "inciden en las privatizaciones de los servicios públicos".

El socialista cree que la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, actúa "muy a la desesperada" --tras llamar este martes al PRC para retomar las conversaciones-- ya que "ahora vuelve" cuando "hace dos meses fue incapaz de sentarse ni siquiera a hablar para llegar a un acuerdo sincero".

A su juicio, los 'populares' han iniciado esa "estrategia" porque están "preocupados, nerviosos por el auge de la extrema derecha de Vox, a la que han normalizado", como ha dicho este miércoles a preguntas de la prensa tras la reunión que mantuvo ayer Buruaga con la candidata regionalista, Paula Fernández, en la que acordaron empezar ahora a negociar los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 --aunque previamente se celebrará este jueves una Comisión Ejecutiva del PRC para tratar el asunto--.

Al respecto, en una visita que ha realizado esta mañana a Orejo (Marina de Cudeyo) --por un paso a nivel que va a eliminar Adif-- Casares ha defendido que "hay que hacer política en serio, y en eso está el PSOE de Cantabria".

Así, ha argumentado el 'no' de los socialistas a las cuentas citando aspectos y líneas que rechazan del Gobierno del PP, como el convenio singular con el Hospital Santa Clotilde, la "falsa colaboración público-privada" o el "chantaje" a los profesores con la adecuación salarial o a los alcaldes con las inversiones.

Para Casares, el convenio con Santa Clotilde, al que se prevén destinar 256 millones de euros, es el "máximo ejemplo" de cómo las cuentas "inciden en las privatizaciones de los servicios públicos". A ello ha sumado que "el PSOE no está de acuerdo en lo que llaman la falsa colaboración público-privada", un modelo que ha criticado que el Gobierno utilice también para el desarrollo de infraestructuras viarias, como el puente Requejada-Suances.

"Antes iba a costar antes 45 millones de euros; ahora con la colaboración público-privada, es decir, que lo haga una empresa privada, nos dicen que va a costar cerca de 180 millones de euros", ha denunciado.

Finalmente, ha dicho que el PSOE "no está de acuerdo en utilizar a los presupuestos para chantajear a los profesores diciendo que si no se aprueban no hay adecuación salarial; o no está de acuerdo con chantajear a los alcaldes diciendo 'o tu partido aprueba los presupuestos, o te quitamos las inversiones de los pueblos'. Eso es política de otro tiempo".