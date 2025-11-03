PSOE ve "negociación soterrada" de PP-Vox para aprobar las cuentas y dice que Buruaga puede "tomar el camino" de Mazón

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha advertido de la "negociación soterrada" de PP y Vox para aprobar las cuentas regionales de 2026, y ha acusado a los 'populares' de "cerrar el acuerdo presupuestario" con el PRC y "abrir un nuevo camino" con el partido de extrema derecha.

Lo ha avisado así este lunes el diputado socialista Jorge Gutiérrez, quien ha planteado que la líder del PP y del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga, puede "tomar el camino" de Carlos Mazón, que esta mañana ha anunciado su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana, un año después de la dana.

El parlamentario socialista se ha pronunciado en estos términos durante el Pleno, concretamente en el primer punto del orden del día, en el que PP y Vox han votado juntos para rechazar una iniciativa defendida por él sobre el acuerdo para la subida salarial a los docentes cántabros; moción que sí han respaldado los regionalistas, que pusieron dicho incremento como una 'línea roja' a la hora de aprobar los nuevos presupuestos Ejecutivo en minoría del PP y tras dos años favoreciendo que salieran adelante.

A la hora de justificar su voto en contra, el diputado de Vox Armando Blanco ha defendido la gestión del actual consejero de Educación, Sergio Silva (PP), aunque tras matizar que es "altamente mejorable" ha expuesto una serie de avances (en conciertos, becas, obras, transporte, educación concertada o recuperación del anterior calendario escolar) que Gutiérrez ha calificado como la "carta de deseos" de Vox para los presupuestos del próximo año.

"Lo que ustedes hoy nos han relatado, señores de Vox, es lo que todos sabemos que es: una negociación soterrada que tienen con el Partido Popular de cara a los presupuestos de 2026. Y la adecuación salarial de los docentes es un asunto importante para los presupuestos del año que viene", ha señalado el diputado del PSOE que, con su moción, reclamaba un acuerdo para la mejora retributiva del profesorado sin la denominada 'cláusula Silva', es decir, que el aumento no esté supeditado a la aprobación de las cuentas.

Gutiérrez ha asegurado que, ante la votación conjunta en un "asunto crucial" como éste, les "preocupa mucho" el nuevo "camino" que el PP y Buruaga abren para que "Cantabria venga marcada por Vox los próximos años", debido a la existencia de "ejemplos de lo que puede ocurrir" con motivo de esa alianza.

Al explicar su postura, el diputado de Vox ha argumentado el 'no' de su grupo por tratarse también de una pretensión del STEC, sindicato "radical de la extrema izquierda" para, según ha dicho, intentar de la mano del PSOE "desprestigiar" a la educación pública de Cantabria, que vive "el mejor momento de las últimas décadas" después de estar "abandonada". Y ha apuntado que aunque la gestión de Silva es "altamente mejorable", eso "no significa que vayan de la mano de los matones de barrio de la educación pública".

EL PRC NO HA QUERIDO PACTAR CON PP: "A NOSOTROS NI NOS HAN LLAMADO"

En una intervención posterior, por una propuesta del PRC para reducir las ratios en las aulas y que ha sido rechazada con los mismos votos, Blanco ha indicado que han sido los regionalistas "los que no han querido pactar los presupuestos con el Partido Popular. A nosotros ni nos han llamado", ha asegurado.

En el debate de esa proposición no de ley, orientada a reclamar un calendario para dicha reducción en todas las etapas educativas, el diputado del PSOE ha acusado al PP y al Gobierno de Buruaga de "arrinconar y decir no" a la tramitación presupuestaria con el PRC para, como ha insistido, "abrir un nuevo camino" con Vox.

POSTURA RIDÍCULA Y TRILEROS DE LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, el diputado del PP Álvaro Aguirre ha considerado que la conocida como 'cláusula Silva' sobre la que pivotaba la moción rechazada es, para él, "la garantía de la garantía", toda vez que el actual sería "el único gobierno capaz de poner negro sobre blanco que esa subida (salarial al profesorado) se materialice en el tiempo".

"Ustedes se han quedado en el trazo grueso y lo lamento porque flaco favor le hacen a los docentes", ha expresado en relación a la postura del PSOE, que ha tachado de "ridícula", más si se tiene en cuenta que no gobierna. "Están en el banquillo y van a estar una buena temporada", ha augurado.

Ha añadido al respecto que los socialistas no pueden ofrecer "certezas" para que el acuerdo sea "sostenido en el tiempo", salvo "si decidieran apoyar" los presupuestos, aunque Aguirre no ve al partido de Pedro Casares "en esa tesitura": "Se les abrirían las carnes".

Finalmente, la regionalista María Teresa Noceda ha afirmado que en pasadas legislaturas PRC y PSOE llevaron a cabo "dos" adecuaciones salariales a los docentes y sin "salvaguardas presupuestarias", no como el PP, que ha "supeditado" el acuerdo a la aprobación de las cuentas.

En este sentido, ha considerado que los 'populares' son unos "auténticos trileros" en la negociación. "Son incapaces de que lo firmen los sindicatos, quieren que lo apruebe el Partido Regionalista y que lo termine de pagar otro gobierno", ha resumido, para llamar a la recuperación del diálogo y negociación.