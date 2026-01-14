Publicado en el BOE el nombramiento de Ángel Pelayo como rector de la UIMP y el cese de Carlos Andradas

La ministra Diana Morant junto a Ángel Pelayo, nuevo rector de la UIMP - MICIU

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el cese de Carlos Andradas como rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el nombramiento para este cargo de Ángel Pelayo.

El nombramiento de Pelayo ha tenido lugar a propuesta de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de este martes, 13 de enero, según se indica en el Real Decreto del nombramiento publicado en el BOE.

Mismo procedimiento se ha seguido para el cese de Andradas, al que el Ministerio le agradece los servicios prestados.

EL NUEVO RECTOR

Ángel Pelayo (Santander, 1964) es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) desde 2015, y desde 2018 hasta la actualidad ha sido decano de la Facultad de Derecho de la propia UC (2018-2025).

Sus principales campos de trabajo han sido el pensamiento jurídico y político (Teoría de la democracia), los derechos humanos y la bioética.

Una parte importante de su labor ha estado ligada a la gestión universitaria como coordinador general de C.O.U. y de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de la UC (2001-2005).

También ha sido director del Centro de Estudios Hispánicos, Lingüísticos y Culturales (2006-2007), vicerrector de coordinación de Centros Docentes y del Campus de las Llamas (2007-2011), vicerrector de coordinación de Centros Docentes y para 'Cantabria Campus de Excelencia' (2011-2013) de la UIMP.

Ha sido coordinador de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho y miembro de la Directiva de la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias de Trabajo.

Sustituye en el cargo a Carlos Andradas, que fue nombrado rector de la UIMP en octubre de 2021.

Es catedrático de matemáticas y fue rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) entre 2015 y 2019.

También fue asesor científico en el gabinete de Teresa Ribera durante su etapa como ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

LA DESPEDIDA DE ANDRADAS

En un comunicado remitido este miércoles por la UIMP, Andradas se ha despedido de su cargo al frente de esta "extraordinaria" universidad, que ha dirigido durante más de cuatro años.

Según ha explicado, ha sido un periodo "de aventura e intenso trabajo en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión para devolver a la UIMP toda su brillantez y esplendor".

En este sentido, ha reconocido que "no ha sido una tarea fácil por muchas circunstancias", pero se ha mostrado "satisfecho y orgulloso" de lo conseguido "a pesar de las dificultades".

"El prestigio es un valor enormemente frágil que tarda años en construirse pero se pierde en unos minutos", ha apuntado Andradas, que ha señalado que "nada de lo hecho hubiera sido posible sin el esfuerzo del personal de la UIMP y del equipo que me ha acompañado".

Andradas, que vuelve a la Complutense, se despide agradeciendo el apoyo recibido durante su etapa como rector.