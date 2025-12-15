Publicados los planes de explotación de almeja en la Bahía de Santander y en Santoña para 2026

Archivo - Siembre de la almeja - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes las resoluciones de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación por las que se aprueban los planes de explotación de almeja en las zonas de producción de moluscos en la Bahía de Santander y Santoña para la campaña 2026.

Según se fija en ellos, en la zona de la Bahía de Santander podrán extraerse un máximo de 700 kilos de almeja, mientras que en Santoña podrá llegarse hasta los 1.150 kg, si bien las cantidades serán revisables.

En Santander, las capturas de cada mariscador no podrán exceder los 15 kilos semanales, mientras que en Santoña podrán llegar hasta los 20 kg.

Ambas campañas afectan a las zonas de producción declaradas abiertas a la extracción según sus condiciones higiénico sanitarias en cada una de las dos bahías.

En cualquier caso y a la vista de los informes técnicos correspondientes, la campaña podrá ser suspendida, ampliada o modificada por la Consejería en lo que se refiere a los cupos explotables, las zonas explotación o cualquiera otra decisión en aras de la preservación del recurso y de los principios elementales de precaución.

Ambas resoluciones producirán efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOC.

Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, contados en ambos casos desde el día siguiente al de su publicación.

En un comunicado, el Gobierno ha indicado que con estos planes "reafirma su compromiso con una gestión sostenible del marisqueo, compatible con la protección de los recursos marinos y la continuidad de la actividad profesional" en estas zonas.