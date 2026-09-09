El puerto de Santander apuesta por las autopistas ferroviarias para un transporte de mercancías más sostenible

Álvaro Rodríguez, subdirector de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Puertos del Estado; Salvador Tarodo, vicerrector de programación de la UIMP; Roberto Media, consejero de Fomento, y César Díaz, presidente de APS durante la inauguración del encuentro. - APS

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, ha reivindicado este miércoles la necesidad de contar con una autopista ferroviaria, que conecte Cantabria con Madrid, para "reforzar la competitividad del Puerto, ampliar su zona de influencia y consolidar un modelo sostenible de movilidad de mercancías.

Así se ha manifestado Díaz, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), durante la inauguración del Encuentro 'Ferroportuaria: movilidad sostenible e inteligente', que ha abordado las principales políticas, directrices y objetivos que están marcando la transición hacia una movilidad ferroviaria y portuaria más sostenible e inteligente.

En este sentido, ha explicado que la autopista ferroviaria es "la pieza clave" para crear un verdadero corredor verde para el transporte de mercancías entre el centro peninsular español y el norte de Europa y Reino Unido.

"Nuestro liderazgo en movimiento de mercancía rodada, número de unidades de transporte intermodal y tasa de intermodalidad ferroportuaria, además de nuestras conexiones marítimas regulares para tráfico rodado, nos hacen idóneos para disponer de una infraestructura que consideramos esencial", ha apostillado.

Por su parte, el consejero de Fomento, Roberto Media, que también ha estado presente en este curso de la UIMP, ha destacado el papel estratégico que desempeña el Puerto de Santander para el desarrollo económico de Cantabria y la importancia de continuar avanzando en su modernización y en la mejora de su conexión con las redes de transporte.

El consejero ha resaltado la relevancia de este tipo de encuentros para "exponer ideas en común, seguir innovando y conocer las nuevas dinámicas" que están surgiendo en el transporte de mercancías y pasajeros, en un contexto marcado por la transformación energética y ecológica, la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial.

En este sentido, ha reivindicado el carácter estratégico del Puerto de Santander, al que ha definido como "uno de los motores económicos de la comunidad autónoma", y ha destacado que la actividad portuaria y su industria dependiente representan el 13,71 por ciento del PIB de Cantabria y el 11,16% del empleo regional.

"El presente del puerto es una historia de éxito, y el futuro no puede ser más esperanzador", ha señalado Media.

EL IMPULSO DE LA PASIEGA A LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA DEL PUERTO

Por otro lado, el titular de Fomento ha remarcado las inversiones que se están desarrollando en el Puerto de Santander y ha subrayado la importancia de su futura conexión con el Centro Logístico de La Pasiega.

A su juicio, la puesta en marcha de esta infraestructura supondrá "un gran impulso a la función logística e industrial del Puerto de Santander y a las empresas que trabajan en él", además de que favorecerá el desarrollo del transporte marítimo y ferroviario en Cantabria.

Precisamente, Media ha puesto como ejemplo el transporte ferroviario de vehículos desde el Puerto de Santander, una alternativa que, además de constituir "una ventaja logística muy valorada por los fabricantes", contribuye a reducir la huella de carbono asociada a la distribución de automóviles.

Por último, ha señalado que Cantabria seguirá trabajando "codo con codo con Puertos del Estado" para desarrollar el programa de inversiones públicas y privadas actualmente en curso y consolidar una etapa de "modernización, diversificación y actualización" del puerto.