Puertos del Estado cree que el impacto del puerto en el PIB cántabro "solo puede ir in crescendo"

Arranca la Semana Portuaria de la UIMP, centrada en la digitalización, los datos y la sostenibilidad como "ejes fundamentales" del futuro

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha destacado la importancia que tiene la Autoridad Portuaria de Santander (APS) para la economía de Cantabria ya que representa un 14% del PIB regional, una cifra que a su juicio "solo puede ir in crescendo" debido a las últimas acciones llevadas a cabo, como la declaración de este puerto como red básica.

A ello ha sumado el desarrollo del corredor ferroviario de Valencia a Santander y ha señalado que, al igual que se inició su estudio primero entre Madrid y Vitoria, desde finales de este año se estudiará ya la conexión Valladolid-Valencia-Santander.

"Estas dos acciones sólo pueden llevar a que vaya creciendo la importancia de la Autoridad Portuaria y la preponderancia de este puerto y su actividad económica", ha dicho Santana en la inauguración de la Semana Portuaria de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde también ha hecho alusión a un estudio que Puertos del Estado y el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) realizarán sobre el cambio climático en el sistema portuario español.

A raíz de ese análisis se creará un modelo de gestión que sirva como herramienta "homogénea" para todos los puertos.

Y es que esta edición de la Semana Portuaria, que se prolongará hasta el viernes con ponencias y mesas redondas de expertos, se centra precisamente en asuntos como la sostenibilidad o la economía circular, además de los desafíos de la logística sincromodal, la integración de los datos en los sistemas de gestión o el liderazgo del talento.

La cita ha arrancado este martes con la inauguración a cargo de Santana junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz; el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, que también es vicepresidente del Consejo de Administración del puerto; y el rector de la UIMP, Carlos Andradas.

El presidente de Puertos del Estado ha señalado que la logística ágil, la digitalización y el uso masivo de los datos serán "ejes fundamentales" para el futuro de los puertos, todo ello vinculado a la sostenibilidad, "una exigencia que ahora la sociedad nos impone a todas las actividades económicas".

Además, ha destacado que la última de las jornadas de la semana se dedicará a "poner en el centro" de la estrategia de futuro a las personas.

Respecto al puerto de Santander, Santana ha asegurado que el compromiso del Estado es "indudable", y ha recordado la previsión de invertir 159 millones de euros en él en el quinquenio 2025-2029.

Por su parte, el presidente de la APS ha destacado también la "confianza" y la apuesta de la iniciativa privada en el puerto, que supone otros 120 millones para ese espacio temporal.

EXTENSIÓN DEL PUERTO

Un periodo "ilusionante" en el que Díaz espera que el puerto pueda seguir creciendo, manteniendo los niveles de tráfico, aunque también ha destacado la necesidad de "sacar el máximo rendimiento a cada metro cuadrado" de las instalaciones porque "no nos sobra espacio".

Al respecto, el consejero de Industria ha puesto en valor el proyecto de la estación intermodal de La Pasiega, que servirá para que este polígono sea "una extensión del puerto", con una inversión de 62 millones que Gobierno central y regional han pactado financiar al 50%.

"La intermodal de la Pasiega será la terminal de mercancías que necesita el puerto de Santander para garantizar su crecimiento", ha dicho Arasti, que este miércoles volverá a la UIMP para exponer el campus tecnológico de centros de datos Altamira, "un proyecto que trasciende Cantabria para representar una oportunidad estratégica única para posicionar a España como uno de los polos digitales más relevantes del sur de Europa".

Así lo ha dicho aprovechando que en la Semana Portuaria --organizada por la APS, la UIMP y Puertos del Estado-- se hablará de asuntos como la digitalización, la construcción de redes de transporte inteligentes o la integración de los datos, de la mano de expertos e investigadores.

Además, se conocerán casos reales de aplicación de la economía circular en las instalaciones portuarias y se cerrará la edición poniendo el foco en el liderazgo humano.