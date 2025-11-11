Quiñones dice que el PP "construye una polémica con el único objetivo de tapar que privatizan" los cribados de cáncer - PSOE

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha lamentado este martes que el Partido Popular "construya una polémica con el único objetivo de tapar que privatizan los cribados de cáncer de mama y de colón".

Esto ha ocurrido después de que el PP de Cantabria haya exigido al PSOE que "desautorice de inmediato" a su diputado autonómico y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, "por haber faltado el respeto, sin fundamento, a los médicos de Cantabria" en su intervención de este lunes en el Parlamento.

Por ello, a través de una nota de prensa, Quiñones ha pedido al PP que aplique "la misma celeridad en pedir desautorizaciones al PSOE para dar explicaciones sobre las consecuencias del convenio con Santa Clotilde, que hipoteca a la Sanidad Pública de Cantabria durante los próximos 15 años".

Quiñones cree que los 'populares' buscan "desviar el foco", pero "el PSOE está y estará siempre apoyando a los médicos y al conjunto de profesionales sanitarios, como ha hecho siempre desde el Gobierno y desde la oposición".

Por otro lado, ha defendido la labor de los "extraordinarios profesionales sanitarios y que el Servicio Cántabro de Salud es referente en todo el país por la calidad de la atención que prestan los médicos".

Asimismo, ha afirmado que lo que ha hecho un diputado regional socialista es "cuestionar el modelo de funcionamiento que está impulsando el gobierno de Buruaga en la atención sanitaria en Cantabria, no a los profesionales".

Por ello, ha reiterado la necesidad de que el PP "deje de buscar focos donde desviar la atención mientras no ha dado ni una sola explicación sobre la decisión de privatizar los cribados de cáncer de mama y de colón".

En esta línea, ha insistido en que "no vamos a permitir ninguna lección del PP en la defensa de la sanidad pública y quienes la hacen posible porque somos plenamente conscientes de que el pilar fundamental del sistema sanitario son todos sus profesionales y por eso reclamamos más recursos para la Sanidad Pública mientras vemos que lo único que hace Buruaga es desviar recursos a la Sanidad privada".

Así ha denunciado el "deterioro" de la Sanidad Pública en dos años, y cómo "se está desmantelando la atención primaria, se están incrementando las listas de espera, se cierran consultorios rurales en verano y faltan especialistas mientras se rechaza formar a los nuevos MIR de Urgencias y Emergencias".