Quiñones (PSOE) dice que Balbontín será alcalde de Reinosa el día 31 y que insultarle es "como insultar a Feijóo" - PSOE

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha asegurado que el secretario general y portavoz socialista en Reinosa, Sergio Balbontín, será el nuevo alcalde del municipio con el apoyo del PRC el día 31 de marzo, cuando se votará la moción de censura contra el regidor 'popular' José Luis López Vielba, y ha pedido respeto al PP porque "insultar al ganador de unas elecciones es tanto como insultar a Feijóo".

Así ha comparado que tanto Balbontín como el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo -del que ha puntualizado que no es presidente del Gobierno de España "porque no quiere"-, encabezaron las listas más votadas de las respectivas elecciones, en 2023.

Además, Quiñones ha opinado que llamar "vago" al futuro alcalde "es otro chiste más del PP", ya que, según ella, el 'popular' López Vielba "ha hecho más en los últimos dos meses que en todo lo que llevamos de legislatura".

La socialista ha apostado por un equipo de Gobierno municipal "decente y sin recortes", lo mismo que le ha exigido al Ejecutivo regional (PP), que "gobierna esta tierra desmantelando los servicios públicos, como la educación y la sanidad", ha dicho.

"NEGOCIO" CON LOS DATOS DE 50.000 CÁNTABROS

Sobre la sanidad, ha señalado que el ejemplo "más sangrante" de "privatización" en la región es el acuerdo de colaboración que el Gobierno, a través de Cohorte Cantabria, prevé firmar en las próximas semanas con la farmacéutica Regeneron Pharmaceuticals (Boston), que realizará un análisis molecular de las muestras extraídas a 51.000 cántabros voluntarios (el 20% de la población entre 40 y 70 años).

Así, ha criticado que el PP "privatiza hasta las donaciones" dentro de este proyecto impulsado por la sanidad pública, por el que el Ejecutivo "va a vender" esos datos, algo que a su juicio es "muy, muy grave".

Por ello, ha pedido a la Consejería de Salud que aclare esta posible colaboración "cuanto antes". "¿Quién les ha dado permiso para hacer negocio con los datos de estas 50.000 personas?, ¿quién se beneficia de esta operación? y ¿qué repercusión tiene para Cantabria que unos datos que servían para analizar la sanidad pública de esta región ahora sean utilizados como cobayas para una farmacéutica americana?", ha cuestionado.

En esta línea, ha insistido en que el derecho a la salud de los cántabros "se ha convertido una vez más en un negocio" y ha censurado que "el deterioro y el desmantelamiento progresivo de nuestra sanidad pública es más que evidente".

REIVINDICACIONES DOCENTES

Por otro lado, la portavoz socialista ha respaldado las reivindicaciones de la Junta de Personal Docente y, tras el acuerdo -firmado este jueves- de adecuación salarial del profesorado, ha exigido al Gobierno regional que continúe con el diálogo sobre la bajada de ratios, la educación inclusiva y la rural, así como respecto al calendario escolar y la Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar.

En primer lugar, ha felicitado a los docentes por alcanzar esta reivindicación "justa", que supone una "victoria colectiva de la comunidad educativa, de la Junta de Personal Docente, y de la presión política".

Quiñones ha opinado que "sin la unidad de acción" de los agentes sociales, docentes y partidos políticos de la oposición, el Partido Popular "no hubiera subido los sueldos de los profesores". Así ha afeado el "ninguneo constante del PP" hacia los docentes, su "falta de compromiso" y una forma de gobernar "basada en dilatar soluciones".

Al respecto, ha sostenido que los 16 meses que ha tardado en llegar la adecuación salarial docente "no es algo aislado" sino que forma parte de una línea de actuación del PP "en contra de los intereses del profesorado".

Además, ha afirmado que el "no por el no" de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, "hoy es un sí porque su propia debilidad política les ha hecho darle otra vez un cheque en blanco y volver a pactar con el PRC", al firmar los presupuestos, que "no verán la luz hasta mayo de este año, una muestra más de esa irresponsabilidad política que lleva a Cantabria a la parálisis absoluta", ha recalcado.

Sobre la Ley de Autoridad del Profesorado, ha dicho que, "lejos de resolver problemas reales en las aulas, introduce medidas superficiales y genera tensión más que soluciones". También ha criticado la modificación del calendario escolar "sin el consenso necesario" de la comunidad educativa, algo que genera "un clima de malestar innecesario", a su juicio.

Asimismo, ha pedido la bajada de ratios de alumnos por aula, más inversión en educación inclusiva y en una educación rural que sirva para "vertebrar el territorio, cohesionarlo y generar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos".

Para ello, ha reclamado al PP que continúe con "esa bajada de orejas" al subir el salario al profesorado y que atienda el resto de reivindicaciones de la educación pública, y que escuche a los profesores a través de un diálogo "real, sincero y constructivo, basado en el respeto y en la voluntad de alcanzar acuerdos".