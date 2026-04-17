Quiñones (PSOE) dice que Buruaga (PP) "está más pendiente de generar bulos que de los derechos humanos"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, hoy, en rueda de prensa. - PSOE

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha criticado que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), "está más pendiente de generar bulos que de los derechos humanos de las personas", en relación a las declaraciones de la jefa del Ejecutivo respecto a la regularización de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, y ha opinado que la 'popular' "está obsesionada con arrinconarse a la derecha".

Así ha respondido este viernes, en su rueda de prensa semanal, a las declaraciones de la presidenta regional, quien el miércoles afirmó que esta regularización es "el mayor coladero de la historia de nuestro país" así como que "supone favorecer la quiebra de la convivencia, el efecto llamada y el negocio para las mafias".

Al respecto, la socialista ha opinado que la regularización "de quienes ya viven con nosotros" es una cuestión de "dar derechos y obligaciones, las mismas obligaciones que tenemos el resto" y ha argumentado que esta medida "va a reforzar el mercado laboral, aumentar las cotizaciones, fortalecer el sistema de bienestar y luchar contra la economía sumergida".

También, ha defendido que el PP es "el mismo" que hace dos años votó a favor de esta regularización a la que "hoy se opone"; una medida que han pedido en el Congreso "más 700.000 personas y que cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica y organizaciones como Cruz Roja o Cáritas", ha insistido, remarcando que también lo demandan "muchísimos" empresarios de sectores como la construcción o la hostelería.

Además, ha afirmado que este proceso es "idéntico al que en su momento hizo Aznar" y ha reivindicado que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) tiene "una idea clara" con esta medida y es que "los derechos humanos no se negocian ni se usan como arma electoral".

Por último, ha reiterado que, "entre derechos y extrema derecha, el PP elige la extrema derecha" y que, "entre trabajar para mejorar nuestro país o fabricar bulos, el PP está eligiendo siempre el camino de fabricar bulos", a la par que ha negado que esta medida del Gobierno estatal sea un "coladero" o genere "efecto llamada".