Rachas de viento de 137 km/h en Cabaña Verónica y de 111 km/h en San Roque de Riomiera

Archivo - San Roque de Riomiera, visto desde el Puerto de Lunada - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado esta mañana rachas de viento de 137 kilómetros por hora, la mayor del país en lo que va de martes, mientras que San Roque de Riomiera y Coriscao también figuran en séptimo y noveno lugar del ránking nacional al haber alcanzado los 111 y 102 km/h, respectivamente, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aunque fuera del ránking nacional, el viento también ha soplado fuerte en otros puntos de la región, como Ramales de la Victoria, donde las rachas de viento han llegado a los 94 km/h; Alto Campoo (87 km/h); la zona del aeropuerto Seve Ballesteros y Villacarriedo (85 km/h); Santander (80 km/h), y Castro Urdiales (78 km/h).

Cantabria está esta lunes en aviso amarillo por viento en el litoral, el centro y valle de Villaverde y de nivel naranja en Liébana. También está en alerta por oleaje.

En cuanto a las temperaturas, San Vicente de la Barquera ha anotado esta mañana la segunda más alta del país, al registrar 20,8ºC a las 8.20 horas, y Castro Urdiales la décima, con 19,4ºC a las 8.30.