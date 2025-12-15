Rachas de viento de 85 km/h en San Roque de Riomiera y de 80 km/h en Alto Campoo

Archivo - Paisaje de San Roque de Riomiera - MMS - Archivo

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

San Roque de Riomiera ha registrado esta madrugada rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora, las terceras más fuertes del país en lo que va de lunes, mientras que en Alto Campoo han llegado a los 80 km/h, las quintas más intensas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por otra parte, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, figura en el ránking nacional de temperaturas mínimas, tras haber anotado esta madrugada -3,3ºC, la sexta más gélida de toda España en este inicio de jornada.

Los termómetros también han caído por debajo de los cero grados en Valderredible esta madrugada, hasta los -1,1ºC registrados en su capital, Polientes, a las cuatro y media de la mañana.